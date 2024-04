Gefährlicher Einsatz: Anzeigenhauptmeister blutig geschlagen!

Der Anzeigenhauptmeister schreibt Falschparker auf – und das in ganz Deutschland! Freunde macht er sich damit nicht – ganz im Gegenteil. Nun wurde der 18-Jährige sogar blutig geschlagen.

Niclas M. reist durch ganz Deutschland und spürt Falschparker auf. Ein Einsatz in Bautzen (Sachsen) endete für den selbsternannten Anzeigenhauptmeister blutig: Plötzlich bekam er eine Faust ins Gesicht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ein unbekannter Mann ging auf den 18-Jährigen los.

Mann schlägt den Anzeigenhauptmeister mit der Faust ins Gesicht

Der Azubi schwärzt Falschparker an. Auf seiner Knöllchen-Tour erlebte Niclas M. immer wieder wütende Autofahrer. Doch in Bautzen endete das mit einem Polizeieinsatz: Niclas M. saß mit einem befreundeten Streamer in einem Fahrzeug. Plötzlich sollen 200 Leuten den Wagen umzingelt haben. Jemand aus der Menge soll Niclas M. gefragt haben, ob sein Tag erfolgreich war. Die Stimmung war laut der Bild extrem aufgeheizt.

Polizei bestätigt den Vorfall

Und dann passierte es: Durch die offene Scheibe bekam Niclas M. plötzlich eine Faust ins Gesicht. Der Anzeigenhauptmeister blutete an der Nase, während die Menge um das Fahrzeug den Faustschlag feierten. Niclas M. rief dann die Polizei. „Ich wurde gerade ins Gesicht geschlagen. Polizei und Rettungswagen bitte“, soll er am Telefon gesagt haben. Eine Polizeisprecherin hat gegenüber der Zeitung bestätigt: „Ja, da gab es einen Vorfall am Bahnhof in Bautzen.“

Niclas M. geht auf Falschparker-Tour in ganz Deutschland und beherrscht seit einigen Monaten die Schlagzeilen. Bekannt geworden ist er durch einen Beitrag in „Spiegel TV“. Rund 4.000 Verkehrssünder soll er im vergangenen Jahr gemeldet haben – dadurch macht er sich viele Feinde. Erst kürzlich kam es zu einem Vorfall mit einer Passantin, welcher aber im Vergleich zum aktuellen Fall noch harmlos ausging. Selbst Morddrohungen nimmt Niclas M. gelassen. Und auch, wenn sich der selbsternannte Anzeigenhauptmeister immer wieder einer Gefahr aussetzt – seinem Hobby will er dennoch weiter nachgehen und schreibt weiterhin Falschparker auf.