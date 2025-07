Gebrochene Wirbelsäule: Model Maria Kovalchuk sitzt nach Missbrauch im Rollstuhl

Der schreckliche Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen: Maria Kovalchuk reiste nach Dubai. Doch dann wurde das OnlyFans-Model schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Nach dem Missbrauch durch mehrere Männer sitzt die 20-Jährige jetzt im Rollstuhl.

In Dubai wurde Maria Kovalchuk von mehreren Männern schwer missbraucht. Die 20-Jährige wurde einige Tage später schwer verletzt am Straßenrand aufgefunden. Unter anderem erlitt das Model einen Bruch der Wirbelsäule und Brüche anderer Gliedmassen. Danach lag sie einige Zeit im Koma.

Maria Kovalchuk spricht erstmals über brutale Prügel-Attacke

Derzeit erholt sich Maria Kovalchuk von dem schockierenden Erlebnis und spricht nun erstmals darüber. Das Horror-Szenario begann, als sie einen Flug von Dubai nach Thailand verpasst hat. Das Model erzählte, dass sie zufällig auf einen Russen traf, welchen sie bereits zuvor in einer Karaoke-Bar kennengelernt habe. Nachdem Maria Kovalchuk dem Mann von ihrer Situation erzählte, bot er ihr an, dass sie in seinem Zimmer bleiben könne und versprach ihr sogar, dass sie mit einem Privatjet nach Thailand fliegen kann. Der Russe war zudem in Begleitung von drei Freunden.

Doch statt der versprochenen Hilfe kam es zum Albtraum! Das Model landete stattdessen auf einer „Porta-Potty-Party“. Auf solchen Partys erhalten Frauen viel Geld für Sex mit Männern und finden vorwiegend in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die Teilnehmer seien vorwiegend alle Russen gewesen, wie eine Quelle gegenüber The Sun erzählt.

„Sie fingen an, mich zu ärgern, weil ich nichts trank“, sagte Maria Kovalchuk in einem Interview mit dem russischen Nachrichtensender „Ostorozhno Novosti“. Dann haben sie die 20-Jährige gestoßen und sollen gesagt haben: „Du gehörst uns. Wir machen mit dir, was wir wollen.“

„Sie tranken sehr starken Alkohol, unter anderem Whiskey. Sie machten sich auch über mich lustig, weil ich nicht trinken wollte“, erzählt das Model. Als sie weiterhin Alkohol ablehnte, sei die Situation völlig eskaliert – die Männer haben ihr den Pass weggenommen und zerbrachen Flaschen.

Maria Kovalchuk versuchte, die Flucht zu ergreifen. Doch die Männer haben sie zurück ins Zimmer gezerrt. Später gelang ihr jedoch die Flucht – allerdings haben die Männer sie gefunden und schlugen ihr unter anderem ins Gesicht. Genau könne sie sich daran nicht mehr erinnern: „Es gab wahrscheinlich einen Schlag auf den Kopf. Ich glaube, ich wurde vielleicht geworfen – oder ich wurde verprügelt. Die Verletzungen schienen entweder von Prügel oder einem Sturz zu stammen.“

Brisant: Die brutale Attacke auf Maria Kovalchuk wurden von Überwachungskameras aufgenommen. Jedoch wurden die Aufnahmen nach rund drei Monaten gelöscht. Die 20-Jährige macht der Polizei heftige Vorwürfe: „Sie warteten, bis die Aufnahmen automatisch gelöscht wurden. Jetzt gibt es also keine Beweise mehr.“ Maria Kovalchuk sitzt heute im Rollstuhl. Die Tatverdächtigen wurden zwar festgenommen, aber nach einem Tag wieder freigelassen.