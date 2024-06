Gebetsteppich und Ruheraum: Was sich sonst auf der Berliner Fanmeile befindet

Die Fanmeile in Berlin ist die größte in Deutschland. Und die hat viel zu bieten: Neben vielen Buden mit Speisen und Getränken sowie mehreren Leinwänden gibt es auch einen Gebetsraum für Muslime. Und auch ein Ruheraum ist vorhanden. KUKKSI hat sich auf der Fanmeile mal genau umgeschaut.

Die Fußball-Europameisterschaft hat in Deutschland begonnen. Die größte Fanzone des Landes befindet sich am Brandenburger Tor. Vor dem beliebten Wahrzeichen wurde ein Fußballtor aufgebaut, was als Bildschirm fungiert – 63 x 21 Meter mit 5 Meter tiefem Fundament und rund 40 Tonnen schwer. Die Fanmeile erstreckt sich über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee.

Statt des roten Teppichs wurde ein grüner Kunstrasen ausgerollt. Laut der UEFA können vor dem Brandenburger Tor bis zu 30.000 Menschen mitfiebern. Die Fanzone ist so groß wie zehn Fußballfelder. Mit bis zu 130.000 Fans rechnet man hier an Spieltagen. Insgesamt erwartet Berlin im Laufe des Turniers um die 2,5 Millionen Fußballfans aus aller Welt.

Nicht nur am Brandenburger Tor befindet sich eine große Leinwand: Auf der Fanmeile wurden insgesamt fünf Großleinwände platziert, welche die Spiele der Fußball-EM zeigen. Und auch für das Wohl ist bestens gesorgt: Es gibt zahlreiche Buden mit Speisen und Getränken auf der gesamten Meile – dafür muss man jedoch einiges blechen. Eine Bratwurst kostet beispielsweise sechs Euro.

Gebetsraum für Muslime auf der Fanmeile

Und auch sonst gibt es auf der Fanzone die ein oder andere Überraschung – so gibt es am Ende der Fanzone Richtung Siegessäule ein Gebetsraum für Muslime. Zudem ist auch ein Ruheraum vorhanden – wenn man also von dem lauten Treiben auf der Fanzone entspannte Momente sucht, kann man sich dort zurückziehen. Und auch ein Safe Space gibt es auf der Fanzone – es handelt sich dabei um eine Anti-Diskriminierungs- und Anlaufstelle.

Übertragen werden alle Spiele, die in Berlin stattfinden, alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale. Vor und zwischen den Spielen wird auf der Fanzone ein abwechslungsreiches Programm geboten: Zahlreiche Künstler treten auf der Bühne auf, es gibt Workshops sowie viele Aktionen für Fußballfans. An fußballfreien Tagen kann man die Fanzone als Park nutzen – zudem finden dann hier einige Konzerte oder Sommerkino statt.