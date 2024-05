Für Herz-OP: Management von Heinz Hoenig bittet um Spenden!

Es sind schwere Stunden für Heinz Hoenig und seine Familie! Der Schauspieler liegt derzeit auf der Intensivstation und muss am Herzen operiert werden. Sein Management bittet für die nächste Operation um Spenden.

Im Januar nahm Heinz Hoenig noch im Dschungelcamp teil. Derzeit befindet sich der Schauspieler auf der Intensivstation in einem Krankenhaus. Der 72-Jährige muss sich einer weiteren lebensnotwendigen Operation unterziehen. Da der Schauspieler nicht krankenversichert ist, bittet das Management in einem Statement um Spenden.

Management bittet um Spenden für lebensnotwendige Herz-OP

„Wir würden Sie allerdings herzlichst bitten, Heinz Hoenig mit einer Spendenaktion zur Deckung der Kosten für die bevorstehende Herz-Operation zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine höhere sechsstellige Summe, die Herr Hoenig aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung im Moment nicht aufbringen kann“, teilte das Management Siegelring mit.

„Im Namen von Heinz und Annika Hoenig wären wir über jede einzelne Unterstützung sehr dankbar“, heißt es in dem Statement. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Als Management von Heinz Hoenig möchten wir bekannt geben, dass sich Herr Hoenig aufgrund eines akuten Herzproblems im Krankenhaus aufhält.“ Die lebensnotwendige Herz-Operation soll am heutigen Freitag stattfinden.

Zu seinem Gesundheitszustand will man jedoch keine weiteren Details bekanntgeben. Kürzlich hatte sich jedoch seine Frau zu Wort gemeldet. „Ich bin Tag und Nacht an der Seite von meinem Heinzi. Ich will jetzt meine ganze Kraft für ihn aufwenden“, erklärte Annika Hoenig in der Bild-Zeitung.

Ein Arzt meldet sich zu Wort

Auch ein Arzt hat sich zu Wort gemeldet. „Die genaue Diagnose kennen wir ja nicht, aber wir haben erfahren, dass ein Stent gesetzt worden ist. Das weist auf eine koronare Herzkrankheit hin. Das heißt, die Herzkranzgefäße, die für die Versorgung des Herzmuskels selbst da sind, damit Blut und Sauerstoff dorthin kommt, funktionieren nicht mehr richtig“, erklärt Mediziner Dr. Christoph Specht im RTL-Interview. „Hier hat man jetzt einen Stent gesetzt. Das ist dieses Drahtgeflecht, das dann eben die Arterie aufweiten soll, sodass wieder mehr Blut durchfließen kann“, so der Experte weiter.

Eigentlich sollten Heinz und Annika Hoenig mit dem Ensemble des Musicals „Ein bisschen Frieden“ für die Premiere im Mai proben. „Herr Hoenig befindet sich aufgrund eines akuten Herzproblems im Krankenhaus und kann somit leider für das Musical ‚Ein bisschen Frieden‘ nicht auf der Bühne stehen. Auch seine Frau Annika Hoenig wird nicht auftreten, da sie in dieser schwierigen Zeit verständlicherweise an der Seite ihres Mannes steht“, so das Management.