    TV

    „Fühlt sich immer noch so unreal an“: Laura kann Liebes-Glück mit „Bauer sucht Frau“-Friedrich kaum fassen

    Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025
    RTL

    Bei „Bauer sucht Frau“ hat Friedrich Dieckmann nach seiner Traumfrau gesucht – und hat diese mit Laura auch gefunden! Bei Instagram schwärmt die Hofdame von dem Spargelbauern und kann ihr Glück noch immer nicht fassen. 

    Friedrich Dieckmann (29) war DER Rekordbauer bei „Bauer sucht Frau“. Denn er hat so viele Bewerbungen erhalten wie fast noch kein anderer Kandidat zuvor. Doch am Ende konnte nur eine Dame sein Herz erobern – und zwar Laura. Auf der Hofwoche hat es zwischen den beiden gefunkt und sie genießen nach den Dreharbeiten ihre Zweisamkeit in vollen Zügen.

    Die beiden halten ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Das Paar neckt sich gerne gegenseitig – die humorvolle Art kommt bei den Fans gut an. Erst kürzlich gestand Laura, dass sie sich das Leben mit Friedrich etwas anders vorgestellt habe. „Wollte eigentlich Bäuerin werden“, schrieb die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin bei Instagram scherzhaft.

    Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025
    Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" endet: So geht es bei Friedrich und Laura weiter

    Verliebt im Schneesturm – Laura postet romantisches Video mit Friedrich

    Nun hat Laura ein romantisches Video in dem sozialen Netzwerk gepostet. Darauf sind sie und Friedrich in einer verschneiten Schneelandschaft zu sehen. In dem Schneesturm zeigen sich die beiden glücklich. „In den 20ern lernst du, dass echte Begegnungen überall passieren können – sogar in einer TV-Show. Wichtig ist nur, dass du den Mut hast, dich darauf einzulassen“, schrieb die Influencerin dazu.

     

    Ein Beitrag geteilt von Lauri✨ (@laurawagner955)

    Laura überglücklich: „Fühlt sich immer noch so unreal an“

    Die Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ hat ihr Leben auf den Kopf gestellt – auf positive Weise. Dass sie mit Friedrich ihr Liebes-Glück gefunden hat, kann sie selbst noch immer nicht glauben: „Fühlt sich immer noch so unreal an“, gesteht die Hofdame. Und auch die Fans freuen sich riesig für die beiden – sie gelten als das Traumpaar der vergangenen Staffel von „Bauer sucht Frau“. „Ihr seid so süß zusammen. Einfach schön, wie ihr euch gegenseitig unterstützt“, schrieb erst kürzlich ein Fan in den Kommentaren.

