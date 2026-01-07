„Bauer sucht Frau“-Laura: Ihr Leben mit Friedrich ist ganz anders als erwartet – „Eigentlich wollte ich Bäuerin werden“

Friedrich und Laura sind das Traumpaar der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“. Die einstige Hofdame gibt nun private Einblicke mit dem Spargelbauern in den sozialen Netzwerken.

Seit ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ stehen Friedrich und Laura im Fokus der Öffentlichkeit. Zwischen dem Paar hat es auf der Hofwoche gefunkt – und auch nach den Dreharbeiten genießen die beiden ihre Zweisamkeit. Laura versorgt die Community immer wieder mit Updates – so postete sie kürzlich, dass sie mit Friedrich den ersten gemeinsamen Urlaub verbracht hat.

Nun hat Laura erneut ein Video bei Instagram gepostet. Die beiden sind in der Kälte zu sehen – und Laura unterstützt Friedrich bei der Produktion von Content für die sozialen Netzwerke. Darin ist der Spargelbauer zu sehen, wie er seinen vorbereiteten Text auswendig vorträgt. „Ich frier‘ mir hier den Arsch ab“, kommentiert Laura die Situation. „POV: Dein Freund ist Agrarfluencer“, meint sie humorvoll.

„Eigentlich wollte ich Bäuerin werden“

Das Video ist mit dem Text „Eigentlich wollte ich Bäuerin werden“ versehen. Damit meint sie eher weniger das Landleben als sich, sondern die neue Rolle. Denn schließlich müssen die beiden den Hof in Schwung bringen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lauri✨ (@laurawagner955)

Die Eindrücke aus ihrem Alltag kommen bei den Usern gut an. „Wie er sie Schatz nennt, einfach süß, die beiden“, schreibt ein Zuschauer in den Kommentaren. „Ihr seid so süß zusammen. Einfach schön, wie ihr euch gegenseitig unterstützt“, meint eine andere Followerin. „Lieb euch beide zusammen 👏❤️ eure gemeinsame Energie ist so toll anzusehen“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Zwar necken sich die beiden manchmal und während Friedrich auf dem Hof ackert, fungiert Laura als Kamerafrau für den Social-Media-Content – aber genau die offene Art kommt bei den Fans hervorragend an. Sie nehmen sich in den Posts liebevoll auf die Schippe und sorgen damit für einen großen Unterhaltungswert.