Friedrich Merz früher: So sah der CDU-Chef vor 30 Jahren aus

Aktuelle Umfragen für die Bundestagswahl 2025 führen ihn als möglichen Kanzler an – Friedrich Merz. Seine politische Karriere begann im Jahr 1989. In einem Interview gibt der CDU-Chef einige Einblicke in frühere Jahre.

Friedrich Merz ist CDU-Chef und Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2025. Bereits im Jahr 1972 ist er in die CDU eingetreten. Nach Jahrzehnten in der Politik ist das Kanzleramt für Friedrich Merz zum Greifen nah.

Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon geboren. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Von 1976 bis 1981 absolvierte er ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Bonn. Ab 1985 war er Richter und später auch Anwalt, bevor er dann seine politische Karriere begann. Es gibt aber auch eine andere Seite des Friedrich Merz, denn der heutige CDU-Chef hat teilweise eine wilde Jugend hinter sich.

So muss man sich den CDU-Chef mit 25 Jahren vorstellen

Auf die Frage, wie man sich Friedrich Merz mit 25 Jahren vorstellen muss, antworte er im Jahr 2018 in einem Interview mit dem Tagesspiegel: „Ich habe in diesem Sommer gerade meine spätere Frau kennengelernt, auf einer Party eines Kommilitonen, einem wüsten Fest. Ich war Vorsitzender der Jungen Union hier in Brilon.“

Friedrich Merz spricht über Jugendsünden

Dann spricht er auch über Jugendsünden. Mit 14 Jahren habe er nämlich angefangen mit rauchen: „Ich habe relativ früh Probleme mit meinen Eltern bekommen, ich hatte schulterlange Haare, bin mit dem Motorrad durch die Stadt gerast, mein Stammplatz mit zwei Freunden war die Pommesbude auf dem Marktplatz bei uns um die Ecke, ich habe angefangen zu rauchen und Bier zu trinken.“

Auch in der Schule gab es einige Probleme: „Das Briloner Gymnasium und ich haben uns getrennt – wegen einiger unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten, insbesondere in disziplinarischer Hinsicht. Zum Bruch kam es 1971. Mein Vater, der Amtsrichter war, unterrichtete an unserer Schule Rechtskunde und fand es nicht sonderlich angenehm, ständig auf die Verfehlungen des Sohnemanns angesprochen zu werden. Also musste ich wechseln“, erzählte Friedrich Merz.

1989 begann seine politische Karriere

Mit 33 Jahren zog er 1989 für die CDU für fünf Jahre als Abgeordneter ins Europaparlament. Fünf Jahre später wechselte er in den Bundestag. Im Jahr 2000 stieg Friedrich Merz zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf. Aber bereits zwei Jahre später musste er der Parteivorsitzenden Angela Merkel weichen.

Nach der Ära Angela Merkel schlug die Stunde des Friedrich Merz

Von 2005 bis 2021 gehörte er einer internationalen Anwaltskanzlei an und übernahm Spitzenposten in Aufsichts- und Verwaltungsräten. Seine politische Stunde schlug erst wieder am Ende der Ära Merkel. Ende 2018 und Anfang 2021 griff er vergeblich nach dem Parteivorsitz – schließlich wurde er 2022 dann doch zum Parteivorsitzenden gewählt.

Ihm wird nachgesagt, dass er zum konservativen CDU-Flügel gehört. Für seine harte Linie in der Migrationspolitik sorgte Friedrich Merz einige Monate vor der Bundestagswahl 2025 für heftige Debatten – dennoch ist die CDU laut Umfragen die stärkste Kraft und er hat beste Chancen, der neue Bundeskanzler zu werden.