Friedrich Merz: Beruf, Ehefrau & Kinder – alle Infos zum CDU-Politiker

Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat für die Union. Er lieferte sich einen jahrelangen Machtkampf mit Angela Merkel – danach verschwand er vorerst. Im Jahr 2018 kam er zurück – mit großen Ambitionen.

Friedrich Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon (Nordrhein-Westfalen) geboren und hat sich im Laufe seiner Karriere als eine zentrale Figur innerhalb der deutschen Politik etabliert.

Diesen Beruf hatte Friedrich Merz vor seiner politischen Karriere

Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Bonn und arbeitete anschließend als Rechtsanwalt. In den 1990er Jahren trat Friedrich Merz politisch in Erscheinung, als er 1994 erstmals in den Bundestag einzog. Er galt schnell als ein entschiedener Vertreter des marktwirtschaftlichen Flügels innerhalb der CDU und setzte sich in seiner politischen Arbeit stark für wirtschaftliche Reformen und eine strikte Haushaltsdisziplin ein.

Im Jahr 1998 wurde Merz in die Bundesregierung berufen und war von 2000 bis 2002 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Doch nach der Bundestagswahl 2002 zog sich Merz vorübergehend aus der politischen Spitzenbühne zurück, was auch als Reaktion auf die Niederlage der CDU in dieser Wahl interpretiert wurde.

Was über seine Ehefrau Charlotte Merz bekannt ist

Seit 1981 ist der CDU-Politiker mit Charlotte Merz verheiratet. Seine Frau Charlotte Merz ist Juristin und arbeitet als Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, wie der Stern berichtet. Das Paar unterstützt mit einer eigenen Stiftung Ausbildungs- und Bildungsarbeit in Arnsberg. Zudem ist sie auch Vorsitzende einer Stiftung für Kirchenmusik.

Wer sind die Kinder von Friedrich Merz?

Mit seiner Ehefrau Charlotte Merz hat Friedrich Merz drei Kinder. Mittlerweile hat das Paar auch sieben Enkelkinder. Philippe Merz ist ihr ältestes Kind und Gründer und Geschäftsführer der Thales-Akademie für angewandte Philosophie in Freiburg. Dann hat Friedrich Merz noch zwei Töchter: Constanze arbeitet als Chirurgin und Carola ist laut Berliner Morgenpost als Anwältin tätig.

2018 kehrte Friedrich Merz in die Politik zurück

Im Jahr 2018 kündigte Friedrich Merz überraschend seine Rückkehr in die Politik an, als er sich um den Vorsitz der CDU bewarb. Zu diesem Zeitpunkt war die Partei in einer Krise und suchte nach einer neuen Führungspersönlichkeit. Merz trat gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn an, konnte sich jedoch nicht durchsetzen, als Annegret Kramp-Karrenbauer die Wahl gewann. Nichtsdestotrotz behielt Friedrich Merz großen Einfluss innerhalb der Partei und seine Popularität bei vielen konservativen Wählern.

Nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende setzte Friedrich Merz im Januar 2021 seinen Versuch fort, die Partei zu führen. Friedrich Merz wurde schließlich am 16. Januar 2022 zum Vorsitzenden der CDU gewählt. Friedrich Merz ist bekannt für seine wirtschaftsliberalen und marktwirtschaftlichen Positionen.

Er setzt sich für Steuererleichterungen, die Reduzierung bürokratischer Hürden und eine Begrenzung der Staatsverschuldung ein. Auch in sozialen Fragen vertritt Merz eher konservative Auffassungen. Er spricht sich für eine strengere Einwanderungspolitik und eine klare Haltung gegenüber dem Islam in Deutschland aus.

Innerhalb der CDU wird Friedrich Merz oft als Vertreter des konservativen Flügels wahrgenommen, was ihn zu einer wichtigen Stimme in den innerparteilichen Debatten macht. Gleichzeitig versucht er jedoch, sich als pragmatischer Politiker zu präsentieren, der die CDU in eine zukunftsfähige Position führen möchte.