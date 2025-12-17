Friedrich im Reality-TV? Das sind seine Pläne nach „Bauer sucht Frau“

Mit Laura hat Friedrich bei „Bauer sucht Frau“ seine Herzensdame gefunden. Nun hat er der Landwirt über seine Pläne nach der Kuppelshow gesprochen.

Friedrich war in der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ wohl der begehrteste Junggeselle. Denn der Frauenschwarm hat die meisten Bewerbungen aller Zeiten erhalten – doch am Ende hat nur eine das große Los gezogen. Denn Laura konnte das Herz des Bauers im Sturm erobern.

„Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“, erklärte der Spargelbauer bei „Bauer sucht Frau“. Auch Laura hat Schmetterlinge im Bauch: „Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen.“

Durch „Bauer sucht Frau“ wurde Friedrich selbst zum Star. Denn keiner sorgte in der Staffel für so viel Gesprächsstoff, wie der Frauenschwarm. Wird der 29-Jährige nach seiner Teilnahme in der Kuppelshow nun TV-Karriere machen? Er wäre nicht der erste Kandidat, welcher auch in anderen Formaten teilnimmt – Patrick Romer war beispielsweise im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

„Ich schließe so Reality komplett aus für mich“

Frauke Ludowig wollte von Friedrich wissen, ob er in anderen Shows teilnehmen würde. „Ich schließe so Reality komplett aus für mich. Das ist nix für mich“, stellt der Landwirt klar. Bei „Promi Big Brother“, im „Sommerhaus der Stars“ oder Dschungelcamp wird man Friedrich also nicht sehen.

Friedrich würde bei „Let’s Dance“ teilnehmen

Es gibt aber andere Formate, wo er tatsächlich Interesse hätte. Denn Friedrich würde gerne das Tanzbein schwingen. „Andere Formate, die vielleicht Stil und Niveau haben, da sehe ich mich vielleicht schon“, so der „Bauer sucht Frau“-Star. Und weiter: „Ich selber kann nicht tanzen, ich kann ganz schlecht tanzen. Aber gerade das ist ja dann die Herausforderung vielleicht. Einfach mal anfangen, es zu lernen. […] Hinterher habe ich dann ja auch noch etwas davon, wenn ich dann vielleicht tanzen kann.“ Frauke Ludowig zögerte nicht lange und richtete direkt einige Worte an „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi. Und vielleicht wagt sich Friedrich demnächst auf das Tanzparkett.

Das Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL am 23. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.