„Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich: „Bin kein Klischee-Bauer“

Friedrich aus der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat nicht nur das Herz der Kandidatinnen erobert, sondern auch der Zuschauer! Der Spargelbauer gibt in einem Interview auch zu, dass er nicht ganz der typische „Klischee-Bauer“ ist.

Friedrich Dieckmann ist der Liebling der derzeitigen Staffel von „Bauer sucht Frau“. Denn noch kein Landwirt hat zuvor so viele Bewerbungen erhalten, wie der 29-Jährige. Nun hat er ausgeplaudert, wie er wirklich tickt und was die Zuschauer von ihm erwarten können.

„Also, es kann schon romantisch sein“, gibt Friedrich im Podcast „Ährensache“ zu. Er fügt aber auch hinzu: „Es ist manchmal nicht ganz so einfach, weil man irgendwo ja trotzdem unter Beobachtung ist. Aber am Ende kann es auch sehr romantisch werden.“

„Ich bin halt da in manchen Dingen ein bisschen anders“

Die Momente mit den Hofdamen Laura und Selina wurden von Kameras begleitet. Friedrich hat verraten, wie er damit umgeht: „Ich hatte immer das Gefühl, ich kann ich bleiben und ich habe es selbst auch so ein bisschen in der Hand, was geschieht.“ Und dann verrät er noch: „Ich bin jetzt in dem Sinne kein Klischee-Bauer, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich bin halt da in manchen Dingen ein bisschen anders und so möchte ich auch dargestellt werden.“

Friedrich spricht über seine größte Macke

In einem RTL-Interview hat Friedrich auch über seine Macken gesprochen. Der 29-Jährige gesteht, dass er es mit Pünktlichkeit nicht so genau nimmt: „Ich komme oftmals ein bisschen zu spät. Also, man kann nicht immer mit mir pünktlich rechnen.“ In den vergangenen Jahren sei er Single gewesen und legte den Fokus auf sich selber – das müsse sich ändern, wenn er wirklich seine Traumfrau finden sollte.

Von seiner Traumfrau hat Friedrich gewisse Vorstellungen. Mit ihr möchte der 29-Jährige irgendwann eine Familie gründen, auch um den Hof ganz klassisch an seine Kinder weitergeben zu können. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal „sagen, wo es langgeht“, Interesse an der Landwirtschaft und Politik haben, aber auch liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.

