Freestyle-Ski-Talent William Bostadloekken ist nach Sturz querschnittsgelähmt

Dramatischer Sturz im Rahmen des Freestyle-Weltcups im US-Bundesstaat Colorado. Das norwegische Ski-Talent William Bostadloekken ist nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt.

Passiert ist der Unfall vor rund zwei Wochen beim Training. Beim Absprung hat William Bostadloekken die Orientierung in der Luft verloren, schlug mit dem Kopf und Rücken hart auf und blieb reglos liegen. Dabei habe er sich zahlreiche Rippen, die Schulter und auch zwei Wirbel gebrochen. Per Flugzeug wurde das Ski-Talent sofort in ein Krankenhaus geflogen – am kommenden Tag wurde er operiert.

Die Operation lief zwar erfolgreich. Jedoch ist der 20-Jährige ab der Verletzungsstelle – fünfter und sechster Brustwirbel – gelähmt. William Bostadloekken hat sich jetzt in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und schildert, was der Unfall für ihn bedeutet. „Das zu schreiben, bricht mir das Herz“, beginnt er seinen Post.

„Aber ich will erklären, was mir in Steamboat passiert ist. […] Ich habe das Gefühl für die Orientierung verloren und landete mit meinem Kopf/Rücken auf dem Knuckle. Dabei habe ich mir meinen Rücken (komplette Rückenmarkverletzung), die Schultern und ein paar Rippen gebrochen“, so William Bostadloekken.

„Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können“

Trotz des schweren Schicksalsschlages will William Bostadloekken die Hoffnung nicht aufgeben und blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. „Jetzt bin ich wieder in Norwegen und bereit, in der Reha alles zu geben, was ich habe. Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können. Skifahren ist wirklich das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zurückzukommen und dieses unglaubliche Gefühl wieder zu spüren“, schreibt der Norweger bei Instagram.

Und er stellt klar: „Es wird die härteste Herausforderung sein, der ich mich je stellen muss. Es ist nicht garantiert, dass es möglich ist, aber ich weigere mich, jemals aufzugeben. Ich werde immer kämpfen.“ Seine Freundin Valentina ist immer an seiner Seite und unterstützt ihn, wo sie nur kann. „Ich möchte meiner schönen Freundin Valentina einen riesigen Dank aussprechen, die die freundlichste Seele auf diesem Planeten ist. Du hast mir so sehr geholfen durch das Ganze, du hast keine Ahnung. Danke für alles, was du getan hast“, bedankt er sich bei seiner Freundin.