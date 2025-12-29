Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Sport

    Freestyle-Ski-Talent William Bostadloekken ist nach Sturz querschnittsgelähmt

    gepostet am

    William Bostadloekken
    Instagram / williambostadloekken

    Dramatischer Sturz im Rahmen des Freestyle-Weltcups im US-Bundesstaat Colorado. Das norwegische Ski-Talent William Bostadloekken ist nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt.

    Passiert ist der Unfall vor rund zwei Wochen beim Training. Beim Absprung hat William Bostadloekken die Orientierung in der Luft verloren, schlug mit dem Kopf und Rücken hart auf und blieb reglos liegen. Dabei habe er sich zahlreiche Rippen, die Schulter und auch zwei Wirbel gebrochen. Per Flugzeug wurde das Ski-Talent sofort in ein Krankenhaus geflogen – am kommenden Tag wurde er operiert.

    Die Operation lief zwar erfolgreich. Jedoch ist der 20-Jährige ab der Verletzungsstelle – fünfter und sechster Brustwirbel – gelähmt. William Bostadloekken hat sich jetzt in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet und schildert, was der Unfall für ihn bedeutet. „Das zu schreiben, bricht mir das Herz“, beginnt er seinen Post.

    Stacey Tourout und Matthew Peter Yeomans
    Influencer-Paar tot: Stacey Tourout lebte nach Sturz noch

    „Aber ich will erklären, was mir in Steamboat passiert ist. […] Ich habe das Gefühl für die Orientierung verloren und landete mit meinem Kopf/Rücken auf dem Knuckle. Dabei habe ich mir meinen Rücken (komplette Rückenmarkverletzung), die Schultern und ein paar Rippen gebrochen“, so William Bostadloekken.

    „Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können“

    Trotz des schweren Schicksalsschlages will William Bostadloekken die Hoffnung nicht aufgeben und blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. „Jetzt bin ich wieder in Norwegen und bereit, in der Reha alles zu geben, was ich habe. Ich träume davon, eines Tages wieder Ski fahren zu können. Skifahren ist wirklich das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zurückzukommen und dieses unglaubliche Gefühl wieder zu spüren“, schreibt der Norweger bei Instagram.

    Und er stellt klar: „Es wird die härteste Herausforderung sein, der ich mich je stellen muss. Es ist nicht garantiert, dass es möglich ist, aber ich weigere mich, jemals aufzugeben. Ich werde immer kämpfen.“ Seine Freundin Valentina ist immer an seiner Seite und unterstützt ihn, wo sie nur kann. „Ich möchte meiner schönen Freundin Valentina einen riesigen Dank aussprechen, die die freundlichste Seele auf diesem Planeten ist. Du hast mir so sehr geholfen durch das Ganze, du hast keine Ahnung. Danke für alles, was du getan hast“, bedankt er sich bei seiner Freundin.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023