Frauke Ludowig feiert 60. Geburtstag: „Ich habe mich noch nie jünger schummeln wollen“

Frauke Ludowig ist ein echtes RTL-Urgestein! Seit rund 30 Jahren präsentiert die Moderatorin das Starmagazin „Exclusiv“. Nun feiert sie ihren 60. Geburtstag und verrät, dass sie keine Angst vorm Älterwerden hat.

Seit Mai 1994 moderiert sie die Sendung „Exclusiv – Das Starmagazin“. Frauke Ludowig war außerdem in vielen weiteren Formaten bei RTL zu sehen. 2012 hatte sie eine Gastrolle in der RTL-Soap „Unter uns“ sowie 2013 bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Sie präsentiert zudem die Talks zu „Der Bachelor“, „Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“ oder das große Wiedersehen beim „Sommerhaus der Stars“. Frauke Ludowig ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Geschäftsfrau. Denn vor zwei Jahren hat sie nochmal ein Unternehmen gegründet.

Frauke Ludowig hat keine Angst vorm Älterwerden

Frauke Ludowig hat zu ihrem 60. Geburtstag jetzt verraten, wie das Älterwerden für sie ist. „60 werden ist wirklich ganz normal, weil ehrlich gesagt, ich habe mit dem Altern überhaupt kein Problem, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich habe mich noch nie jünger schummeln wollen. Wenn man mich fragt seit einigen Monaten, wie alt ich bin, sag ich 60, weil deshalb ist es für mich auch keine große Nummer. Ich bin total happy. Das Wichtigste ist, ich bin gesund, ich bin sehr, sehr glücklich, ich habe eine ganz tolle Familie, einen tollen Job, es könnte mir gar nicht besser gehen“, sagt die Moderatorin im Interview mit RTL.

Frauke Ludowig sieht sogar einige Vorteile am Älterwerden. „Das Leben ist nun mal eine Herausforderung und ich nehme halt Herausforderungen total gern an. Mir machen die Spaß und insofern ich kann immer nur sagen: Bewegt den Hintern, kommt raus aus dem Sessel, tut was, lernt neu dazu. Ich habe vor zwei Jahren nochmal ein Unternehmen gegründet, mache meine eigene Kosmetik. Da denken andere vielleicht ans Aufhören, für mich geht es jetzt erst richtig los. Und das ist das, was mir die Freude am Leben bringt“, so die Moderatorin.