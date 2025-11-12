Food-Influencer Michael Duarte stirbt während Texas-Reise

Er hinterlässt seine Frau Jessica und seine sechsjährige Tochter Oakley! Bei einem schrecklichen Vorfall während einer Texas-Reise ist Food-Influencer Michael Duarte ums Leben gekommen.

Die Food-Community trauert in den sozialen Medien um Michael Duarte. Bekannt war er vor allem unter dem Namen „FoodWithBearHands“. Mit seinem Content begeisterte er Millionen Follower.

Michael Duarte starb als Folge eines „schrecklichen Vorfalls“

Während einer Texas-Reise starb er als Folge eines „schrecklichen Vorfalls“, heißt es auf einer „GoFundMe“-Seite. Eine Bekannte schreibt auf der Plattform: „Mit schwerem Herzen teilen wir die traurige Nachricht, dass Michael Duarte am Samstag, dem 8. November, bei einem schrecklichen Vorfall während seiner Reise in Texas verstorben ist”, schreibt Nena Petricca. Dann erklärt die Bekannte, weshalb überhaupt ein Spendenaufruf online gestellt wurde: „Dieser Schicksalsschlag kam ohne Vorwarnung und hinterließ Jessica mit den Kosten für die Überführung nach Kalifornien und die Beerdigung.“

„Wir bitten euch, Michaels Familie in eure Gebete einzuschließen, besonders seine sechsjährige Tochter Oakley und seine Frau Jessica, in dieser unglaublich schweren Zeit“, heißt es weiter. Erst wenige Tage vor seinem Tod haben Michael Duarte und seine Ehefrau ihren neunten Hochzeitstag gefeiert.

Mit seinen Kochvideos erreichte Michael Duarte bei Instagram, TikTok, YouTube und Facebook um die zwei Millionen Follower. Er teilte in den sozialen Netzwerken unter anderem Rezepte und Videos seiner BBQ- und Kochkreationen. „Mein Ziel ist es, Menschen auf der Welt mit Essen zu versorgen, die es am meisten brauchen“, hieß es in seiner Biografie bei Instagram. Sein plötzlicher Tod hinterlässt nicht nur eine riesige Lücke in seiner Familie, sondern auch bei der Community.