Florian Silbereisen: Darum trägt der Moderator in seinen Shows eine rote Unterhose

Einige Stars oder Musiker haben Rituale oder Glücksbringer. Dazu zählt auch Florian Silbereisen, welcher bei seinen Shows immer eine rote Unterhose trägt. Der Moderator hat verraten, was es damit auf sich hat.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Florian Silbereisen (44) zu den erfolgreichsten Showmastern im deutschen Fernsehen. Seine „Feste“-Shows holen immer wieder hohe Einschaltquoten und ziehen Millionen Zuschauer in den Bann.

So bereitet sich Florian Silbereisen auf seine Sendungen vor

Noch heute verspürt Florian Silbereisen ein enormes Lampenfieber. Um die Ruhe zu bewahren, hat der Showmaster einige Rituale. Im Gespräch mit der „Kronen Zeitung“ hat der Moderator vor einiger Zeit verraten, wie er sich auf eine solche Sendung vorbereitet: „Ich bin tatsächlich abergläubisch, habe mich aber in den letzten Jahren Stück für Stück freier gemacht von bestimmten Ritualen.“

Einige Dinge sind aber geblieben: „Was aber bleibt, ist ein kurzes Nickerchen vor der Show, anschließend mache ich 50 bis 100 Liegestütze, dann die rote Glücksunterhose anziehen und es kann losgehen.“

Das hat es mit der roten Unterhose auf sich

Die rote Unterhose von Florian Silbereisen ist längst Kult und hat ihren Ursprung im Jahr 2004. „Die rote Unterhose hat eine lange Historie. Das ging los 2004 bei meiner ersten Live-Show. Damals musste ich eine rote (Unterhose) anziehen, weil mein Anzug zu durchsichtig war – da hätte man eine weiße oder schwarze gesehen. Das ist mein Talisman geworden und bis heute immer dabei“, erzählte Florian Silbereisen. Jedoch trägt er diese nicht in allen Sendungen, sondern nur bei Live-Shows: „Das ist dann mein Glücksbringer geworden. Der ist bis heute immer dabei. Aber nur bei den Live-Shows.“

Das macht Florian Silbereisen nach seinen Shows hinter den Kulissen

Im Podcast „Baywatch Berlin“ sprach Barbara Schöneberger (51) zunächst über eines ihrer persönlichen Rituale nach einer Show. „Nach einer Show gehe ich immer hoch in meine Garderobe, dann gibt es eine Flasche Champagner“, erzählte die Moderatorin. Und dann kam sie auf Florian Silbereisen zu sprechen: „Manchmal kommt dann zum Beispiel der Florian Silbereisen, der raucht ja auch recht viel.“

Ob er ihr das übelnimmt, dass sie darüber gesprochen hat? Wohl kaum. Denn in der „Bild“ schwärmte Florian Silbereisen über seine Kollegin: „Barbara ist für mich die absolute Königin der Unterhaltung! Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt. Und ich schätze sehr an ihr, dass sie absolut verlässlich ist.“

Das Talent für Unterhaltung hatte Florian Silbereisen schon in frühen Jahren

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen mit voller Leidenschaft die „Feste“-Shows in der ARD. Mit Shows wie „Schlagerboom“, „Schlagerchampions“ oder „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ begeistert er ein Millionenpublikum. Sein Talent für die Unterhaltung hatte er schon in frühen Jahren: So wurde er nicht nur von seinen Mitschülern zum Klassen- und Schülersprecher gewählt, sondern war sogar Leiter und Gründer der Schulband.