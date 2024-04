Finanzen offengelegt: So wenig Rente bekommt Cora Schumacher!

In der SAT.1-Sozialreportage „Über Geld spricht man doch!“ legen Promis ihre Finanzen offen. In der kommenden Folge in SAT.1 ist auch Cora Schumacher dabei und spricht über ihre Mini-Rente.

Ob „Promi Big Brother“ oder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – Cora Schumacher nahm in einigen Reality-Shows teil. Und eigentlich müsste man meinen, dass die Ex-Frau von Ralf Schumacher genügend Geld hat. Mit Blick auf ihre Rente ist das jedoch weniger der Fall: Im Alter droht ihr ein Finanz-Fiasko. Glücklicherweise habe sie jedoch vorgesorgt.

Die 47-Jährige hat viel in Immobilien reingesteckt – das war ein cleverer Schachzug. Denn die Geldanlage ist mit Blick auf ihre Rente später umso wichtiger. Cora Schumacher würde nämlich nur 148 Euro erhalten, wie sie in der SAT.1-Sozialdoku „Über Geld spricht man doch!“ verrät. „Das ist für mich ein totaler Hammer!“, so Cora Schumacher. Ihr war jedoch bewusst, dass sie aufgrund ihrer Selbstständigkeit selbst für die Altersvorsorge verantwortlich sei.

Cora Schumacher hat in Immobilien investiert

„Ich habe mein Geld gut investiert und natürlich denke ich auch heute schon daran, dass das alles für die Rente mit reicht“, versichert die Ex-Frau vom ehemaligen Formel 1-Piloten Ralf Schumacher gegenüber t-online. Nach ihrer Scheidung von Ralf Schumacher musste die Moderatorin einen Kredit aufnehmen, um ihr Haus abbezahlen zu können. Diese Situation habe sie sehr geprägt: „Besitz bringt auch viel Verantwortung mit sich – das habe ich immer sehr ernst genommen und habe auch meine Kosten genau im Blick, ich möchte mir nämlich möglichst keine finanziellen Sorgen machen müssen“, so die 47-Jährige.

Dafür gibt Cora Schumacher das meiste Geld aus

Zwar geht Cora Schumacher verantwortungsvoll mit ihrem Geld um – im Monat gebe sie jedoch rund 700 Euro für ihr Aussehen aus, wie sich in der Sendung herausstellt. In dem Newsportal stellt die Reality-Bekanntheit jedoch klar, dass sie einen sehr bodenständigen Lifestyle führe: „Viele denken, ich gehe jeden Tag auf der Kö shoppen, dem ist aber nicht so. Mich trifft man eher mal im Baumarkt und danach in meinem Garten.“

SAT.1 zeigt „Über Geld spricht man doch!“ am Montag um 20:15 Uhr.