    Filip Pavlović: Nach RTL-Aus – so geht es für den Ex-Dschungelkönig weiter

    Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic
    In der Reality-TV-Welt ist Filip Pavlović eigentlich zu Hause. Der 31-Jährige wurde durch zahlreiche Formate bekannt. Nun hat er jedoch ganz andere Pläne.

    Durch „Die Bachelorette“ wurde Filip Pavlović bekannt, später gewann er die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und feierte sein Moderationsdebüt in der Show „Reality Queens“. Doch damit ist nun Schluss: Künftig wird er die RTL-Show nicht mehr präsentieren. Denn Filip Pavlović hat ganz neue Pläne.

    Filip Pavlović steigt in den Boxring

    Beim „Fame Fighting 3“  wird Filip Pavlović am 18. Oktober 2025 in den Ring steigen. Es handelt sich dabei um ein Box-Event der Bild-Zeitung. Der Dschungelcamp-Star freut sich auf die Herausforderung. Dem Blatt verrät er: „Beim Boxtraining lernst du, Schmerz zu akzeptieren, Müdigkeit zu ignorieren und trotzdem weiterzumachen. Im Dschungel bist du ausgeliefert, im Ring bist du verantwortlich. Boxtraining ist der härtere Weg, aber auch der ehrlichere.“

    Maus-Figur in Köln
    Nach Brandanschlag: Angebrannte Maus wird mit Pflastern versorgt - so geht es mit der Figur weiter

    Schon im vergangenen Jahr zeigte sich der 31-Jährige für einen Wechsel in den Kampfsport offen. „Ich mag Herausforderungen. Wenn die Anfrage kommt, bin ich für sowas immer zu haben“, erklärte er damals in einem Interview mit RTL. Er habe dadurch nicht nur die Möglichkeit, sich körperlich, sondern auch mental weiterzuentwickeln.

    Im Kampfsportbereich hat Filip Pavlović wohl größere Pläne: „Mein Plan ist, dass ich erst mal boxe und schaue, wie ich da zurechtkomme. Im nächsten Jahr kommt mit FMC eine kroatische MMA-Serie nach Deutschland. Wenn ich mich im Ring gut schlage, möchte man mich auf MMA vorbereiten.“

    Filip Pavlović hat bereits Erfahrungen im Ring sammeln können. Denn im Jahr 2020 trat er beim SAT.1-„Promiboxen“ gegen Paul Janke an. Nach nur 90 Sekunden schickte er den Ex-„Bachelor“ in Runde eins auf die Bretter.  „Ich bin kein Theoretiker, ich war im Ring, ich weiß, wie sich Schläge anfühlen“, sagte er.

