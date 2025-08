Fast ein Jahr: Kim Virginia Hartung hat mehrere Stalker

Kim Virginia Hartung teilt viele Einblicke aus ihrem Alltag in den sozialen Netzwerken. Die Reality-TV-Bekanntheit spricht jetzt über ein beunruhigendes Thema bei Instagram.

Die 30-Jährige hat eine große Community in den sozialen Netzwerken. Doch der Lebensstil im Rampenlicht scheint sich nun zu rächen. Denn Kim Virginia Hartung hat offenbar seit rund einem Jahr mehrere Stalker.

„Leider habe ich seit längerer Zeit mit Stalking zu tun. Zwei voneinander unabhängige Personen belästigen mich und mein Umfeld massiv und das schon fast ein Jahr“, schrieb Kim Virginia Hartung bei Instagram.

„Ich habe keinen Angehörigen, der online über mich spricht“

Einige Personen behaupten im Netz, sie seien enge Freunde oder Verwandte von Kim Virginia Hartung und wollen so an vertrauliche Daten herankommen. „Ich habe keinen Angehörigen, der online über mich spricht“, stellt der Reality-TV-Star klar.

„Ich weiß, selbst dieser Beitrag wird für manche wieder ein ‚Signal‘ sein und Stalker werden leider sogar von diesem Text jetzt getriggert sein, was alles verschlimmert. Deshalb äußere ich mich dazu auch nur jetzt. […] Niemand außer mir spricht für mich. Alles andere ist Täuschung“, so Kim Virginia Hartung.

Bereits vor rund einem Jahr wurde Kim Virginia Hartung von einem Stalker belästigt. Damals habe eine Person ihr einen Liebesbrief vor die Haustür gelegt. „Ich habe gerade so Schiss. Es ist fast 2 Uhr nachts und es hat einfach gerade jemand geklingelt. Ich habe überall Kameras und habe dann gesehen, dass da eine Person steht, die mir was vor die Tür gelegt hat“, berichtete Kim Virginia Hartung im Jahr 2024.

Nach dem Fall wollte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin einige Konsequenzen ziehen. „Ich habe überall Kameras an meiner Eingangstür, da ist jedes Fitzelchen aufgenommen, bedeutet: die Person ist so oder so aufgenommen worden. Ich werde das Ganze morgen angehen. […] Ich werde mir auch noch eine Alarmanlage für meine Wohnungstür holen. Ich werde hier jetzt alle Schotten dicht machen“, erklärt die Freundin von Nikola Glumac.

Zuletzt war das Leben von Kim Virginia Hartung sehr turbulent und kündigte sogar an, vor Gericht ziehen zu wollen. „Wir werden jetzt andere Wege gehen, weil unsere Zeit für so einen Blödsinn wirklich zu kostbar ist. Wollte das eigentlich umgehen, aber wir sind nun mal unumstritten im Recht und das fordern wir jetzt eben ein“, erklärte die „Beauty & the Nerd“-Bekanntheit. Es ging um den Umzug in die neue Wohnung – die Schäden sind mittlerweile jedoch behoben.