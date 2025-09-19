Familiendrama eskaliert: Calantha Wollny wirft Silvia eine Straftat vor

Bei den Wollnys hängt der Haussegen schon länger schief! Besonders der Streit zwischen Calantha Wollny und Mama Silvia eskaliert immer wieder. Nun wirft die 25-Jährige ihrer Mutter sogar eine Straftat vor.

Seit Monaten erhebt Calantha Wollny schwere Vorwürfe gegen ihre Familie. Dazu meldete sich Silvia Wollny in einem Statement vor einiger Zeit zu Wort: „Diese Familie, die Calantha öffentlich angreift, zieht ihr Kind groß. Wir haben ihr die Kleine nicht geklaut. Wir haben ihr geholfen, weil sie überfordert war.“

Auch die Situation mit ihrer Enkelin Cataleya erklärte das Familienoberhaupt in der Bild-Zeitung wie folgt: „Die Kleine ist bei uns, damit sie eine Zukunftsperspektive hat. Calantha hat gesagt, sie sei nicht bereit, Mutter zu sein. Die Alternative wäre ein Kinderheim gewesen.“

Calantha Wollny wettert gegen Mama Silvia

Der Streit hält bereits lange an – aber dieser scheint nun völlig aus dem Ruder zu laufen. Denn jetzt wirft Calantha Wollny ihrer Mutter sogar eine Straftat vor. „Silvia, langsam wird es peinlich, meinst du nicht? Du versuchst eine Vergewaltigung zu vertuschen, aber was so alles herauskommt bei dir – wow. Ich sage mal so. An meine Schwestern: Nur weil ihr ‚unwissend‘ seid, seid ihr nicht vor Strafen geschützt“, wettert Calantha Wollny in einer Instagram-Story.

Was sie genau damit meint oder um welche Straftat es dabei gehen soll, ist unklar – aber sie fügt in einer weiteren Instagram-Story hinzu: „Langsam aber sicher werden die Wollnys fallen, nicht weil ich das möchte oder weil ich böse bin. Nein, weil meine Familie sich noch nie an die Gesetze dieses Landes halten konnte, richtig, Silvia? Hehlerei 1977?“

Bereits in dem Format „Die Fernsehschatztruhe“ deutete Calantha Wollny an, dass ihre Familie nicht immer legal handeln würde. Silvia Wollny hat sich bisher nicht zu den aktuellen Vorwürfen geäußert – auch andere Beschuldigungen in der Vergangenheit hat die Familie meist nicht kommentiert. Eskaliert ist der Streit, nachdem Calantha Wollny im Jahr 2020 aus dem Haus ihrer Mutter in Neuss ausgezogen war und ihre Tochter Cataleya dort geblieben war. Silvia und ihr Lebensgefährte Harald Elsenbast adoptierten ihre Enkelin. Calantha Wollny sowie das Jugendamt haben dem damals zugestimmt.