Falko Ochsenknecht: Sein letztes Posting ist unfassbar tragisch

„Berlin – Tag & Nacht“-Fans müssen sich von Falko Ochsenknecht verabschieden: Der Serien-Star ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Sein letztes Posting bei Instagram ist besonders tragisch.

Ganze elf Jahre stand Falko Ochsenknecht für die erfolgreiche RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ vor der Kamera. Damit zählte er zu den Urgesteinen der Serie. Neben der Schauspielerei startete er auch als „Ole ohne Kohle“ als Sänger durch. Nun ist der 39-Jährige an einem Herzversagen verstorben.

„Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden“, erklärte ein Freund gegenüber RTL. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden und eine Obduktion wurde angeordnet, wie die Berliner Staatsanwaltschaft in der Bild-Zeitung bestätigt.

Die Trauer bei Fans und Serienkollegen ist riesig. „Du wirst unfassbar fehlen“, schrieb Pia Tillmann bei Instagram. „Ein herzensguter Mensch, der nur die wenigsten an sein wahres Ich heranließ“, hieß es bei Jenefer Riili. „Zumindest die Vorstellung, dass dich unser Freund Alfio da oben empfangen hat, finde ich schön, wobei auch das sicher das falsche Wort dafür ist“, meint Mike-Darsteller Filip Nikolic.

Falko Ochsenknecht trauert im letzten Post um seinen Freund Alfio De Benedictis

Vor diesem Hintergrund dreht sich auch das letzte Instagram-Posting von Falko Ochsenknecht. Darin trauert er um seinen guten Freund Alfio De Benedictis, welcher im vergangenen Jahr verstorben ist. Am 19. Dezember 2023 teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto. „Heute kam eine schockierende und traurige Nachricht. Leider ist Alfio de Benedictis von uns gegangen. Wir waren knapp 10 Jahre Drehpartner und wurden während dieser Zeit Freunde. Du warst eine meiner ersten Stützen in Berlin. Du warst in deinem Herzen ein sehr feiner Kerl. Alles, was wir miteinander erlebt haben, werde ich nie vergessen und in meinem Herzen tragen. Ruhe in Frieden, mein Freund und ich danke dir für alles“, schrieb Falko Ochsenknecht dazu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Falko Ochsenknecht (@falkoochsenknecht_offiziell)

Alfio De Benedictis spielte bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle des Fabrizio. Er starb am 18. Dezember 2023 an Herzversagen. Das letzte Posting liegt zwar mehrere Monate zurück – vor jedoch einer Woche meldete sich Falko Ochsenknecht auf der Videoplattform TikTok zu Wort: „Ja, guten Tag, meine Lieben. Ich weiß, ich war die letzten Tage sehr inaktiv, außer gestern Abend hat ein kleiner Stream stattgefunden. Heute Abend wird auch wieder ein Stream stattfinden.“