Extreme Unwetter am Wochenende: Experten warnen vor Superzellen und Tornados

Nach dem sonnigen Freitag wird es am Samstag turbulent. Denn am Wochenende drohen in Deutschland schwere Unwetter. Experten schließen sogar Superzellen und Tornados nicht aus.

Nach der Schwüle braut sich am Himmel am Wochenende in Deutschland etwas zusammen. Es drohen extreme Gewitter in Deutschland. Auch Sturmböen und Hagel sind möglich.

Laut Experten herrscht eine „erhöhte Tornadogefahr“

„Achtung, da können auch Superzellen dabei sein, die Wetterlage gibt“, sagt Meteorologe Jan Schenk von weather.com in der Bild-Zeitung. „Von 16 bis 18 Uhr herrscht zwischen Frankfurt, Nürnberg und Leipzig erhöhte Tornadogefahr“, warnt weather.com.

Neben den heftigen Gewittern kann es zu Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel kommen. „Ab dem heutigen Samstagabend von Westen her örtlich kräftige und teils unwetterartige Gewitter: Dabei lokal eng begrenzt Starkregen mit 30 bis 40 l/m² in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und teils schwere Sturmböen von 80 bis 100 km/h (Bft 9-10)“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website.

Und weiter heißt es: „Am Nachmittag und Abend vom Westen über die Mitte nach Osten bzw. zu den ostbayerischen Mittelgebirgen ausbreitend starke Gewitter wahrscheinlich. Besonders im Westen und in Teilen der Mitte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen von 30 bis 40 l/qm in kurzer Zeit und schweren Sturmböen um 100 km/h (Bft 10), vor allem im Frühstadium der Gewitter auch durch größeren Hagel über 3 cm. Im weiteren Verlauf bei rascher Ostverlagerung der Gewitter auch orkanartige Böen um 110 km/h (Bft 11) gering wahrscheinlich.“

Unwetter gehen am Sonntag weiter

Die Unwetterserie geht nach dem Samstag weiter. Am Sonntag drohen dann deutlich mehr Gewitter. Sie können in großen Teilen Deutschlands zuschlagen. Mit Beginn der neuen Woche wird es ein bisschen ruhiger, aber das Wetter bleibt durchwachsen.