Expertin erklärt: Darum musste Prinzessin Kate ihre Krebs-Diagnose öffentlich machen!

Es war eine Schock-Nachricht: Prinzessin Kate hat in einer Video-Botschaft erklärt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Eine Royal-Expertin hat den Grund verraten, weshalb sie die Diagnose öffentlich machen musste.

Die Royal-Welt steht Kopf: Prinzessin Kate hat am Freitagabend in einer Video-Botschaft über ihre Krebs-Erkrankung gesprochen. „Im Januar unterzog ich mich in London einer größeren Bauchoperation, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass ich Krebs habe“, sagt Prinzessin Kate.

Zuletzt hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zahlreiche User im Netz sowie Medien spekulierten über ihren Gesundheitszustand. Genau das ist der Grund, weshalb die 42-Jährige ihre Krankheit öffentlich machte. Eine Adels-Expertin kennt die genauen Hintergründe: Das Königshaus wollte verhindern, dass weitere unwahre Spekulationen oder Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt werden.

Deshalb machte Kate ihre Krebs-Diagnose öffentlich

„Die beiden und ihre Berater haben keine andere Chance mehr gesehen, nach diesen Wochen an wüsten Verschwörungstheorien in den Medien – vor allem im Internet auf der ganzen Welt. In den letzten Wochen haben bis zu 400 Millionen Leute verschiedene Hashtags rund um Kate geklickt. Das muss man sich mal vorstellen. 400 Millionen Leute. Und da gab es Spekulationen: Ist sie tot oder versteckt sie sich? Hatte sie eine Ganzkörperschönheitsoperation? Ich hoffe wirklich, dass diese Menschen sich jetzt schämen, die sowas verbreitet haben“, sagt Royal-Expertin Catrin Bartenbach laut RTL.

Die Expertin erklärt weiter: „Und um weiteren schlimmen Verschwörungstheorien entgegenzuwirken, hat man jetzt wahrscheinlich gedacht: Jetzt hilft nichts mehr, jetzt müssen wir wenigstens sagen, dass es eine ernsthafte Krebserkrankung ist, ABER mit der guten Botschaft: Dass Kate auf dem Wege der Besserung ist.“

„Es ist eine sehr, sehr schlimme Zeit für das Königshaus“

Für das Königshaus ist es kein einfaches Jahr. Denn nach dem Skandal um ein manipuliertes Foto und der Krebs-Erkrankung von König Charles ist nun auch Prinzessin Kate ernsthaft erkrankt. „Es ist eine sehr, sehr schlimme Zeit für das Königshaus. Und für die Familie sowieso. Die mit der größten Strahlkraft sind aktuell nicht vollständig handlungsfähig. Das ist schon echt schwierig“, so Expertin Catrin Bartenbach. Besonders auf Prinz William lastet viel Druck. Denn er muss aufgrund der Krebs-Erkrankungen von seinem Vater sowie seiner Ehefrau zahlreiche royale Aufgaben übernehmen und versuchen, die Monarchie zusammenzuhalten.

Zahlreiche Genesungswünsche für Prinzessin Kate

Ihr Schwiegervater König Charles sei „so stolz auf Catherine für ihren Mut“. Auch Kates Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan haben sich zu Wort gemeldet: „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können.“ Der britische Premierminister Rishi Sunak schrieb bei Instagram: „Meine Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Prinzessin von Wales, der königlichen Familie und auch bei ihren drei Kindern.“ Nach zahlreichen Spekulationen in den vergangenen Wochen rief der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, die Menschen dazu auf, die Privatsphäre der Königsfamilie zu wahren.