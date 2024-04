Experte warnt: Es droht ein Wespen-Sommer 2024 – das ist der Grund

Es könnte bald wieder summen. Und das wahrscheinlich mehr als in den vergangenen Jahren! Denn es droht möglicherweise ein Wespen-Sommer – zumindest laut einem Experten. Das hat auch einen Grund.

Bloß nicht ärgern lassen: Im Sommer können Wespen eine echte Plage sein. Ob beim Eis essen, Grillen oder einem Picknick – Wespen sind im Sommer einfach überall. Sie sind aber auch sehr nützlich und stehen unter Naturschutz. In diesem Jahr könnte es laut einem Experten besonders viele Wespen geben.

Droht eine Wespen-Plage in diesem Jahr?

Grund dafür ist der viele Regen, den es die vergangenen Monate gab – das sind die besten Voraussetzungen für Wespen. Zumindest dann, wenn kein Frost mehr kommen sollte. „Mitte April beginnen Wespen bereits mit dem Nestbau“, sagt Marco Haß, Leiter der „Wisag Pest Control“ in Hamburg-Rothenburgsort, gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Wespennest könnte bis 12.000 Tiere beherbergen

Besonders in den kommenden Wochen sollte man aufpassen, dass sich Wespen nicht im heimischen Garten ansiedeln. Denn diese bekommt man nur schwer wieder los. „Die Deutsche Wespe baut ihr Nest gern in Höhlen und in Häusern, die Gemeine Wespe darüber hinaus in Löchern im Boden“, so der Experte weiter. Aufgrund der Trockenphase gab es im letzten Jahr weniger Wespen – in diesem Jahr sieht das aufgrund der Regenfälle in den letzten Monaten anders aus. Im August könnte ein Wespennest bis zu 12.000 Tiere beherbergen.

Der Experte stellt aber auch klar, dass Wespen keine aggressiven Tiere sind. „Viele verkennen, dass Wespen gute Insektenvertilger sind. Sie fressen pflanzenschädigende Insekten, um ihre Larven zu füttern. Sie suchen aber auch Fleisch“, so Marco Haß. Eine Wespe darf man nicht töten, denn diese steht unter Naturschutz. Ausnahmen gelten für Allergiker, wenn eine Gefahr besteht.

Es gibt aber zahlreiche Tipps, um Wespen loszubekommen – ohne den Tieren zu schaden. Demnach sollte man Ritzen im Haus abdichten, alte und verlassene Nester entfernen und achtsam bei Möbeln oder auf dem Balkon sowie der Terrasse achtsam sein. Wenn man doch ein Wespennest entdeckt, sollte man einen Experten hinzuziehen.