Experte sicher: Darum war die Ehe von Edith und Eric Stehfest zum Scheitern verurteilt

Das Liebes-Aus schockiert die Fans! Edith und Eric Stehfest haben sich getrennt. Laut einem Experten stand die Beziehung des Promi-Paares von Beginn an unter keinem guten Stern.

Die Trennung verkündete Eric Stehfest am 26. September 2025 bei Instagram. „Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt. Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste“, erklärte der ehemalige GZSZ-Star.

Promi-Paare haben es nicht immer einfach, denn sie stehen in der Öffentlichkeit und haben viel Druck von außen. Dadurch gebe es kaum Raum für eine stabile und gesunde Partnerschaft. Bei Edith und Eric Stehfest ging alles ganz schnell: Die beiden haben sich blitzverliebt, es folgte schnell die Hochzeit und das erste Kind hat auch nicht lange auf sich warten lassen.

„Man lernt sich natürlich in der kurzen Zeit nicht wirklich kennen und hat noch keine herausfordernden Zeiten gehabt“, sagt Mental-Health-Experte Jörn-Marc Vogler im Interview mit RTL. Außerdem hatten es beide nicht einfach – eine schwierige Kindheit, Drogenabhängigkeit oder sexueller Missbrauch. „Beide stammen aus schwierigen, teils dysfunktionalen Verhältnissen und haben wohl nie gelernt, was echte Liebe und achtsame Kommunikation beziehungsweise Konfliktbewältigung ist“, so der Experte.

„Das sind besonders intensive Gefühle, die mit Liebe gern verwechselt werden“

Zu der starken Anziehung zwischen Eric und Edith Stehfest sagt Jörn-Marc Vogler: „Das sind besonders intensive Gefühle, die mit Liebe gern verwechselt werden, aber nur die bekannten, destruktiven und unbewussten Verletzungen jeweils triggern. […] Bei beiden kommt Drogenmissbrauch hinzu – eine garantiert schlechte Bewältigungsstrategie.“ Bei dem Ex-Paar kommen noch psychische Erkrankungen dazu – auch während der Beziehung lief nicht alles rund. Denn Eric Stehfest leidet an einer paranoiden Schizophrenie – ein Umstand, welcher die Beziehung öfter mal auf eine harte Probe gestellt hat.