Ex-DSDS-Kandidatin Rania Zeriri lebt auf der Straße: So reagiert Dieter Bohlen auf ihr Schicksal

Rania Zeriri wurde 2008 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Sie belegte in der Castingshow den fünften Platz – heute lebt die Sängerin auf der Straße und ist obdachlos. Dieses Schicksal lässt auch Poptitan Dieter Bohlen nicht kalt.

Mit blauer Hose und einem braunen Pullover hockt eine verwahrloste Frau auf dem Bürgersteig in dem süditalienischen Städtchen Avellino. Es handelt sich dabei um die Ex-DSDS-Kandidatin Rania Zeriri. Die Sängerin ist obdachlos und lebt auf der Straße.

Der italienische Journalist Enzo Constanza entdeckte die ehemalige Sängerin völlig verwahrlost auf den Straßen. „Wir können es nicht tolerieren, dass ein zerbrechliches Mädchen tagelang in unserer Stadt unter solchen Bedingungen lebt. Ich fühle ein Gefühl der tiefen Schande“, schrieb der 39-Jährige zu einem Facebook-Post.

Zunächst wollte sich die gebürtige Niederländerin nicht helfen lassen. Erst als der Bürgermeister der Gemeinde Mercogliano das Gespräch mit ihr suchte, begab sie sich in eine Notunterkunft. „Sie spricht auf die Pflege, die nicht medizinischer oder pharmakologischer Natur ist, gut an. Ich habe Mitarbeiter zu ihr geschickt, die es verstanden haben, in Ranias Psyche vorzudringen und sie zu überzeugen, sich helfen zu lassen“, sagte Vittorio D‘Allessio in der Bild-Zeitung.

Das sagt Dieter Bohlen zum Schicksal von Rania Zeriri

Dieter Bohlen kann sich noch gut an Rania Zeriri erinnern. „Ich glaube für jeden Musiker ist es extrem schwierig damit klarzukommen, dass es nicht reicht, um davon zu leben. Dass nur einige wenige das große Glück haben, soviel Erfolg mit der Musik zu haben“, sagte der Chefjuror in der Bild.

Und weiter sagt Dieter Bohlen: „Wenn man dann damit zu kämpfen hat, einzusehen, mit Musik schaffe ich es nicht und man keinen Rückhalt in der Familie und bei Freunden hat und wie bei Rania, man auch noch seine Mutter verliert, dann kann sich alles schnell in ein Desaster verwandeln.“ Nach dem Tod ihrer Mutter kämpfte die Ex-DSDS-Kandidatin mit mentalen Problemen und Depressionen.

Auch Anja Lukaseder schwärmt von der ehemaligen DSDS-Kandidatin

Auch Ex-DSDS-Jurorin Anja Lukaseder schwärmt in den höchsten Tönen von Rania Zeriri. „Ich erinnere mich an Rania sehr gut, sie war unser süßes Hippie-Mädchen mit Revoluzzer-Blut. Ich mochte sie sehr gerne. […] Sie hatte nicht die größte Stimme, sah aber bombe aus und hatte Entertainmentqualitäten“, sagte sie im RTL-Interview.