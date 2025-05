ESC 2025: Das sind alle Startnummern – wann tritt Deutschland auf?

Der Eurovision Song Contest geht auf die Zielgerade. Nach zwei Halbfinals steht fest, welche Acts im Finale auftreten werden. Nun sind auch die Startnummern bekannt.

Der Startplatz von Gastgeber Schweiz wurde bereits im März per Los festgelegt. Alle anderen Künstlerinnen und Künstler haben ihr Los im Halbfinale gezogen. Deutschland tritt zwar erst in der zweiten Hälfte auf, aber steht ziemlich am Anfang dieser.

Abor & Tynna treten für Deutschland auf

Abor & Tynna treten für Deutschland auf und durften ihren Hit im Halbfinale am Donnerstag erstmals auf der großen Bühne performen. Viel Lob für „Baller“ gab es von Vorjahressieger Nemo: „Ein unglaublich starker Act“, erklärte der Musiker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Sound, bei dem es einfach Spaß macht mitzusingen. Ich habe das Gefühl: Top 10, das könnte wirklich drin liegen“, fügte er hinzu.

Das sind die Startnummern beim ESC 2025

Norwegen: Kyle Alessandro – Lighter Luxemburg: Laura Thorn – La poupée monte le son Estland: Tommy Cash – Espresso machiato Israel: Yuval Raphael – New day will rise Litauen: Katharsis – Tavo akys Spanien: Melody – Esa diva Ukraine: Ziferblat – Bird of pray Vereinigtes Königreich: Remember monday – What the hell just happened? Österreich: JJ – Wasted Love Island: VÆB – RÓA Lettland: Tautumeitas – Bur man laimi Niederlande: Claude – C’est la vie Finnland: Erika Vikman – Ich komme Italien: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Polen: Justina Steczkowska – Gaia Deutschland: Abor & Tynna – Baller Griechenland: Klavdia – Asteromata Armenien: Parg – Survivor Schweiz: Zoë Më – Voyage Malta: Miriana Conte – Serving Portugal: Napa – Deslocado Dänemark: Sissal – Hallucination Schweden: KAJ – Bara bada bastu Frankreich: Louane – Maman San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’italia Albanien: Shkodra Elektronike – Zjerm

Wo und wann läuft das Finale des ESC 2025?

Der Eurovision Song Contest wird auch in diesem Jahr in der ARD übertragen. Die Show startet am 17. Mai 2025 um 21 Uhr. Um 20.15 Uhr zeigt der Sender einen Countdown. Den ESC kann man auch im Livestream unter anderem in der ARD Mediathek verfolgen.