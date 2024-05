ESC 2024: Alle Kandidaten und Startnummern im Überblick

Am Samstag ist es so weit: In Malmö steigt der Eurovision Song Contest. Im Finale treten 26 Kandidatinnen und Kandidaten an. Hier gibt es alle Startnummern für das Telefonvoting im Überblick.

Unter dem Motto „United By Music“ richtet die schwedische Stadt Malmö am Samstag (11. Mai) den 68. Eurovision Song Contest aus. 37 Länder nehmen am ESC teil, aber nur 26 Nationen dürfen im Finale auftreten. Komikerin Petra Mede und Schauspielerin Malin Åkerman werden die Show moderieren.

So funktioniert das Voting

Beim Voting gibt es eine feste Regel: Jedes Land vergibt Punkte an andere Länder – nicht aber an sich selbst. Es gibt eine Wertung der nationalen Fachjury sowie der Zuschauer – diese können über die offizielle App des ESC, Telefon oder per SMS abstimmen. Eine Änderung gibt es jedoch im Finale: Die Zuschauer können bereits zu Beginn der Auftritte abstimmen und müssen nicht mehr bis zum Ende warten.

Die Punkte werden nach dem bekannten Schema verteilt – von zwölf Punkten bis zu einem Punkt. Zuerst kommt im Finale die Jury dran, danach geht es mit dem Voting der Zuschauer weiter. Damit es spannend bleibt, wird mit den Acts begonnen, welche bei der Jurywertung ganz hinten liegen. Wer am Ende die meisten Stimmen hat, gewinnt den diesjährigen ESC.

Das sind alle Kandidaten und Kandidatinnen sowie ihre Startnummern

Update (11. Mai 2024): Aufgrund des Ausschlusses der Niederlande treten 25 statt 26 Acts auf.

01. Schweden: Marcus & Martinus (Aufmacherfoto) – „Unforgettable“

Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“ 03. Deutschland: Isaak – „Always On The Run“

Isaak – „Always On The Run“ 04. Luxemburg: Tali – „Fighter“

Tali – „Fighter“ 05. Niederlande: Joost Klein – „Europapa“ (WURDE AUSGESCHLOSSEN)

Joost Klein – „Europapa“ 06. Israel: Eden Golan – „Hurricane“

Eden Golan – „Hurricane“ 07. Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

Silvester Belt – „Luktelk“ 08. Spanien: Nebulossa – „Zorra“

Nebulossa – „Zorra“ 09. Estland: 5 miinust x Puuluup – „(Nendest) narkootikumidewst ei tea me (küll) midagi“

5 miinust x Puuluup – „(Nendest) narkootikumidewst ei tea me (küll) midagi“ 10. Irland: Bambie Thug – „Doomsday Blue“

Bambie Thug – „Doomsday Blue“ 11. Lettland: Dons – „Hollow“

Dons – „Hollow“ 12. Griechenland: Marina Satti – „Zári“

Marina Satti – „Zári“ 13. Vereinigtes Königreich: Olly Alexander – „Dizzy“

Olly Alexander – „Dizzy“ 14. Norwegen: Gåte – „Ulveham“

Gåte – „Ulveham“ 15. Italien: Angelina Mango – „La Noia“

Angelina Mango – „La Noia“ 16. Serbien: Teya Dora – „Ramonda“

Teya Dora – „Ramonda“ 17. Finnland: Windows95man – „No Rules!“

Windows95man – „No Rules!“ 18. Portugal: Iolanda – „Grito“

Iolanda – „Grito“ 19. Armenien: Ladaniva – „Jako“

Ladaniva – „Jako“ 20. Zypern: Silia Kapsis – „Liar“

Silia Kapsis – „Liar“ 21. Schweiz: Nemo – „The Code“

Nemo – „The Code“ 22. Slowenien: Raiven – „Veronika“

Raiven – „Veronika“ 23. Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“ 24. Georgien: Nuza Busaladse – „Fire Fighter“

Nuza Busaladse – „Fire Fighter“ 25. Frankreich: Slimane – „Mon amour“

Slimane – „Mon amour“ 26. Österreich: Kaleen – „We Will Rave“

Wo läuft der ESC im Fernsehen?

Die beiden Halbfinals hat hierzulande der Spartensender ONE übertragen. Das Finale läuft am Samstag dann im Ersten. Die Show startet um 21 Uhr. Der Sender zeigt zuvor ab 20:15 Uhr eine Countdown-Show.