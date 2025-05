Erste Worte: So erleichtert ist Marc Terenzi nach seinem Freispruch

Am 23. Mai wurde Marc Terenzi vor Gericht vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen. Nun meldet sich der Sänger zu Wort und zeigte sich nach dem Prozess sehr erleichtert.

Marc Terenzi kam am Freitagnachmittag aus dem Gerichtssaal – und zeigte sich sehr gelöst. Seine Ex-Freundin Verena Kerth hatte gegen den Sänger schwere Vorwürfe erhoben – jedoch wurde er freigesprochen.

„Ich bin super froh jetzt. Ich kann ein bisschen mehr atmen“, sagte Marc Terenzi in einem Interview mit RTL. Die Anspannung fällt komplett von ihm ab: „Mein Leben in Freispruch is the best that can passieren.“

„Das ist ein großer Schritt für mich, das hinter mir zulassen“

„Ich fühle mich so erleichtert. In der ganzen Zeit, ich weiß nie, wie das ausgeht, wie Leute denken“ so der Sänger. Und weiter meint er: „Das ist ein großer Schritt für mich, das hinter mir zulassen.“

Ein Streit mit seiner ehemaligen Partnerin Verena Kerth eskalierte damals in einem Hotel in Hamburg. Daraufhin erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Sänger – jedoch konnte das Gericht keine Schuld feststellen. Deshalb wurde die Entscheidung zugunsten des Angeklagten getroffen.

Marc Terenzi will sich nun auf sein Leben auf Mallorca konzentrieren. Neben seiner Eisdiele will er eine Dokumentation über die letzten Jahre drehen. Zudem ist auch neue Musik in Planung. Als Teil seines Neuanfangs hat Marc Terenzi bereits einen Drogen- und Alkoholentzug gemacht: „Jetzt, ich bin sehr froh, ich bin weg von alledem.“

Auch Verena Kerth meldet sich zu Wort

Auch Verena Kerth hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. „Die Staatsanwaltschaft hatte meinen Ex-Partner angeklagt. Jeder, der schonmal in einer Beziehung mit jemandem mit Alkoholproblemen festgesteckt hat, weiß, was das für eine emotionale Achterbahn ist“, erklärte sie in einer Instagram-Story. „Ich bin echt durch die Hölle gegangen. Alles heute Vormittag nochmal aufleben zu lassen, war sehr schmerzhaft für mich. Aber nun ist es endgültig vorbei“, meint die Moderatorin. Jedoch will auch Verena Kerth nach vorne blicken: „Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich freue.“