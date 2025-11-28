Er wollte über 100 Kilo wiegen: Influencer Dmitry Nuyanzin (†30) stirbt nach Fressmarathon

Er wollte über 100 Kilo wiegen – und starb nach einem Fressmarathon! Der bekannte Fitness-Influencer Dmitry Nuyanzin ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben.

Der russische Fitnesscoach und Influencer Dmitry Nuyanzin ist im Alter von 30 Jahren an den Folgen einer Extremernährungs-Challenge verstorben, wie das US-Magazin „People“ berichtet.

Der 30-Jährige stand für Fitness und Gesundheit – bis zu dem Moment, als er sich dazu entschieden hat, sein neues Diät-Programm zu bewerben und selbst daran teilzunehmen. Jeder Follower, welcher über 100 Kilo wiege, könne bei dem Programm mitmachen und 10.000 Rubel (circa 110 Euro) gewinnen. Er wollte seinen Followern beweisen, wie gut man mit seinem Programm abnehmen könne – jedoch musste er dafür zuerst an Gewicht zulegen und wollte dann gemeinsam mit seiner Community die Pfunde purzeln lassen.

Dmitry Nuyanzin wog zuletzt 104 Kilogramm

Laut US-Medienberichten konsumierte Dmitry Nuyanzin während der Challenge täglich bis zu 10.000 Kalorien. Der Fitnesscoach hatte innerhalb eines Monats rund 13 Kilogramm zugenommen. Wenige Tage vor seinem Tod berichtete er noch, er wiege über 230 Pfund (etwa 104 Kilogramm). Die Gewichtszunahme habe er vor allem durch stark fetthaltige Lebensmittel erreicht. Zum Frühstück verspeiste er einen Teller Gebäck und halbem Kuchen. Sein Mittagessen bestand aus zwei Pfund Teigtaschen mit Mayonnaise und abends habe er Burger und Pizza verzehrt.

„Zum Frühstück habe ich einen Teller mit süßem Gebäck und einem halben Kuchen. Mittags gibt es gut 800 Gramm Knödel mit Mayonnaise, während ich den Tag über Chips esse. Und zum Abendessen gibt’s einen Burger und zwei kleine Pizzen“, hatte der Influencer in den sozialen Netzwerken verlauten lassen.

Doch dann klagte er plötzlich über Unwohlsein und Schmerzen in der Brust. Am 22. November starb Dmitry Nuyanzin dann unerwartet an Herzversagen. Ob die Challenge mit seinem Tod zusammenhängt, ist derzeit nicht bekannt.