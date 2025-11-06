Er spielte vor wenigen Tagen noch: NFL-Star Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren

Football-Profi Marshawn Kneeland ist im Alter von 24 Jahren verstorben. Das gab sein Team, die Dallas Cowboys, in einem Statement am Donnerstag bekannt.

Erst vor wenigen Tagen konnte Marshawn Kneeland seinen ersten Touchdown in der NFL bejubeln. Nun ist der Verteidiger plötzlich im Alter von 24 Jahren verstorben. Zu den genauen Todesumständen gibt es bisher keine Details.

„Mit tiefster Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie“, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir sind zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Marshawn Kneeland“

Die NFL erklärte: „Wir sind zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen. Wir stehen in Kontakt mit den Cowboys und haben Unterstützung und Beratungsangebote angeboten.“

Im Netz nahmen zahlreiche Fans Abschied von dem NFL-Star. „Ruhe in Frieden, Bruder. Du hattest eine wunderbare Seele“ oder „Ruhe in Frieden, du bist ein König, heute bist du bei Jesus“, heißt es in den Kommentaren. Ein weiterer User meint: „Ruhe in Frieden, viel zu jung, betet für seine Familie und seine Lieben.“

Rund vier Jahre lang spielte der 24-Jährige für die Broncos, bevor er im vergangenen Jahr zu den Dallas Cowboys wechselte. In 18 Spielen erzielte er 26 Tackles (15 solo), einen Sack, sowie eine Fumble Recovery. Bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals am Montag erzielte er einen Touchdown.