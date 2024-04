Er schlägt zurück: Nico Legat wettert gegen Papa Thorsten!

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat distanzierte sich in der vergangenen Woche von seinem Sohn Nico. Grund dafür ist der Geschmacklos-Auftritt in der RTL-Show „Prominent getrennt“. Nun schlägt sein Sohn zurück.

Bei der Familie hängt der Haussegen schief und jetzt ist jeder gegen jeden. Thorsten Legat hat das Verhalten seines Sohnes Nico bei „Prominent getrennt“ scharf kritisiert. Nun schlägt jedoch Nico zurück und fordert sogar eine Entschuldigung von seinem Vater.

Nico Legat holt gegen Papa Thorsten aus

„Mein Papa könnte machen, was er will, ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Es ist ein bisschen traurig, eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht – aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns“, sagt Nico Legat in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Der Streit gehe an ihm aber dennoch nicht spurlos vorbei. „Meine Eltern fehlen mir. Aber der erste Schritt wird nicht wieder von mir kommen“, so Nico Legat. Er erwartet jedoch, dass sich sein Vater bei ihm meldet: „Meinem Vater fehlen der Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste.“ Er glaube daher nicht, dass sich Thorsten Legat bei ihm melden würde.

Nico Legat sorgte im Reality-TV immer wieder für Fremdschäm-Auftritte. Bei „Temptation Island“ betrog er seine Freundin Sarah vor laufenden Kameras – zu dem Zeitpunkt nahm sein Vater ihn noch in Schutz. Bei „Prominent getrennt“ folgten weitere Geschmacklos-Auftritte. Thorsten Legat hat sich daraufhin von seinem Sohn distanziert.

„Wir distanzieren uns von allem, was gezeigt wird. Er benimmt sich unter aller Sau. (…) Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm“, schrieb Thorsten Legat bei Instagram. „Er lebt wahrscheinlich ein besseres Leben. Die O-Töne, die er gemacht hat, will ich nicht wiederholen, weil die verletzend sind. Da muss ich weinen. Das, was er seiner Mutter und mir angetan hat, werden wir ihm nie verzeihen“, sagt er weiter über seinen Sohn.

