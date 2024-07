„Einer hat mir 80 Euro geboten“: Fußballtor von Berliner Fanmeile steht zum Verkauf

Zur EM 2024 in Deutschland wurde ein riesiges Fußballtor als Dekoration in der Fanzone am Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt. Das „größte Fußballtor der Welt“ steht über Kleinanzeigen zum Verkauf – für schlappe 180.000 Euro. Das 40 Tonnen schwere Gerüst muss man jedoch selbst abholen.

Man sucht ein außergewöhnliches EM-Andenken? Dann könnte das riesige Tor vor dem Brandenburger Tor etwas sein. Das überdimensionale Gehäuse sollte nach dem EM-Finale am kommenden Sonntag abgebaut werden und sollte verschrottet werden, teilte das Stahlbauunternehemen FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Mittwoch mit.

Das Stahlgerüst ist 40 Tonnen schwer

Doch nun könne das Tor auch verkauft werden. Das Gehäuse ist 23 Meter hoch, 64 Meter breit und hat nach Angaben der Wittenberger Firma ein Gewicht von rund 40 Tonnen. Bei Kleinanzeigen wird das Stahlgerüst für 180.000 Euro angeboten – der Preis sei jedoch Verhandlungssache, teilte eine Sprecherin laut dem RBB mit.

Bauunternehmen versichert: „P.S. dies ist kein FAKE“

„P.S. dies ist kein FAKE“, versichert die Stahlbaufirma auf dem Online-Portal. Sollte sich kein Käufer finden, wird das Tor zwischen dem 19. und 23. Juli 2024 wieder abgebaut. Der Haken übrigens: Der Käufer muss das Tor selbst abholen – da dieses 40 Tonnen wiegt, dürfte das keine einfache Aufgabe sein. Wenn man ein XXL-Tor für seinen Garten benötigt, wäre das Gehäuse vielleicht das Richtige – jedoch sollte der Garten dann ziemlich groß sein.

„Einer hat mir 80 Euro geboten“

Die Anzeige bei Ebay haben mittlerweile mehrere hunderte User gesehen. Und es gebe auch mehrere Scherz-Anfragen: „Einer hat mir 80 Euro geboten. Ich habe gefragt, ob er 80 Euro pro Kilo meint“, sagt David, der bei der Stahlbaufirma für den Einkauf zuständig, gegenüber t-online. Er könne sich vorstellen, dass das Tor vielleicht für die EM-Siegermannschaft interessant sein könnte oder ein deutsches Stadion Interesse an der Konstruktion zeigt. Das Tor-Gebilde könne auch als Wahrzeichen vor einer Arena platziert werden.