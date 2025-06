„Ein Albtraum“: Kim Virginia Hartung liegt im Krankenhaus

Kim Virginia Hartung erlebte einen absoluten Schock-Moment! Die Reality-Persönlichkeit liegt im Krankenhaus und meldet sich in einem Statement bei Instagram zu Wort.

Bei Instagram hält Kim Virginia Hartung ihre Community auf dem Laufenden. Für die 30-Jährige endete ein kurzer Aufenthalt in Deutschland in der Notaufnahme, wie sie jetzt in dem sozialen Netzwerk mitteilte.

„Ich kann kaum atmen oder denken“

„Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken“, schreibt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin.

„Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind“

Unklar ist jedoch, was genau vorgefallen hat – dazu hat sich Kim Virginia Hartung bisher nicht geäußert, jedoch will sie später darauf eingehen. Dann macht die 30-Jährige eine kryptische Andeutung, dass an dem Vorfall eine andere Person beteiligt war: „Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind.“ Dann schließt sie den Post mit den dramatischen Worten ab: „Nach heute wird nichts mehr so sein wie vorher.“

Kim Virginia Hartung wollte mit ihrem Liebsten Nikola Glumac eigentlich nach Serbien reisen und hält sich nur für einen Zwischenstopp in Deutschland auf. In Serbien wollte sie seine Familie kennenlernen. Die beiden sind erst seit einigen Monaten ein Paar und wirken unzertrennlich.

Erst kürzlich sorgte Kim Virginia Hartung für Schlagzeilen. Im Februar verkündete der TV-Star, dass sie schwanger sei. In den darauffolgenden Wochen folgten viele Einblicke. Doch vor einigen Wochen sorgte die 30-Jährige für eine große Verwirrung. „Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen“, schrieb sie bei Instagram. Die Formulierung stand offenbar im Zusammenhang mit den Dreharbeiten für die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“. Die Teilnahme an der Show sei jedoch satirisch gemeint gewesen – noch sei sie im „Sommerhaus“-Cast dabei und auch die Schwangerschaft sei nicht erfunden.

„Ich konnte nicht drumherum gehen, mir diesen Spaß zu erlauben. Bitte verzeiht mir das, meine Süßen“, so Kim Virginia Hartung. Grund sei dafür der öffentliche Druck sowie Anfeindungen gewesen. Öfter wurde der Reality-TV-Darstellerin unterstellt, die Beziehung mit Nikola inklusive der Verlobung und der Schwangerschaft seien nicht echt, sondern für eine Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ inszeniert