Ehe-Aus: So begann die Liebe von Patrice und Daniel Aminati

Das Ehe-Aus kommt überraschend: Patrice und Daniel Aminati gaben ihre Trennung bekannt. Dabei begann ihre Liebesgeschichte romantisch und galten als einer der Traumpaare in der Glamour-Welt.

Patrice Aminati macht eine schwere Zeit durch. Vor drei Jahren wurde schwarzer Hautkrebs bei der Influencerin diagnostiziert. Ihr Mann Daniel stand ihr immer zur Seite – umso überraschender ist für die Fans das Ehe-Aus.

Die Liebesgeschichte von Patrice und Daniel Aminati begann bei Instagram

Ihre Liebesgeschichte begann bei Instagram. Daniel entdeckte vor rund sieben Jahren das Profil von Patrice – zu dem Zeitpunkt war die Musikerin noch unbekannt. Der Moderator hat sie angeschrieben, wie sie damals in einem Interview mit der „Bild“ erzählten. Zunächst hat Patrice nicht auf seine Nachricht in dem sozialen Netzwerk reagiert – erst später schrieb sie zurück und damit begann ihre Liebesgeschichte.

„Da musste ich echt ein bisschen baggern, und irgendwann schrieb sie zurück“

„Mir gefiel, wie wundervoll Patrice Klavier spielt. Geantwortet hat sie mir aber erst einmal nicht. Da musste ich echt ein bisschen baggern, und irgendwann schrieb sie zurück“, verriet Daniel Aminati in der „Bild“. Ihr erstes Treffen führte sie nach Barcelona – deshalb wird die Stadt für das Ex-Paar immer etwas Besonderes bleiben. Zwischen den beiden hat es schnell gefunkt. „Diese Stadt ist für uns eine Insel der Glückseligkeit. Dort fing alles an. Vor der ersten Infusionstherapie flogen wir auch noch mal hin“, so Daniel Aminati.

„Er ist der Mann meines Lebens“, erzählte Patrice Aminati damals. Daniel fügt hinzu: „Mit Patrice habe ich die Familie, die ich mir immer gewünscht habe. Liebe kann nicht erklärt werden. Das mit uns hatte für mich von Anfang an so eine Leichtigkeit. Es war wie Magie.“ Im Jahr 2022 folgte die Hochzeit, im gleichen Jahr kam ihre Tochter Charly Malika auf die Welt.

Doch nun endet die Liebesgeschichte – das Paar hat sich während ihrer Krebstherapie getrennt. „Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders“, so die 30-Jährige. Auch Daniel Aminati hat sich bei Instagram mittlerweile zu Wort gemeldet: „In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis. Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hinten angestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun.“