    Stars

    Ehe-Aus bei krebskranker Patrice Aminati: „Es ging nicht anders"

    Daniel und Patrice Aminati
    Instagram / danielaminati

    Daniel Aminati und seine krebskranke Frau Patrice gehen getrennte Wege. Die beiden sind schon seit Monaten kein Paar mehr, wie die Influencerin jetzt bestätigte. 

    Aufgrund ihrer Krebserkrankung macht Patrice Aminati eine schwierige Zeit durch. Wie die Influencerin offenbart, ist auch die Ehe mit Moderator Daniel Aminati gescheitert.

    „Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt“

    „Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders“, sagt Patrice Aminati in der „Bild“-Zeitung. Das Ehe-Aus kommt in einer schweren Phase. Denn die 30-Jährige ist an Hautkrebs erkrankt und befindet sich in Behandlung. Die Diagnose erhielt sie im Jahr 2023. Jedoch habe die Trennung nicht nur mit der Erkrankung zu tun, sondern ist auf längere Ereignisse zurückzuführen.

    Patrice Aminati
    "Furchtbar": Krebskranke Patrice Aminati hat wieder Metastasen

    „Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein“, so Patrice Aminati in der „Bild“. Patrice Aminati habe „Grenzsituationen erlebt und musste lernen, dass Kräfte endlich sind“. Ihr sei bewusst geworden, „dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können“, so die 30-Jährige.

    „Taff“-Moderator Daniel Aminati hat sich zu dem Ehe-Aus bisher noch nicht öffentlich geäußert. Für die Fans dürfte die Trennung ein Schock sein. Denn Daniel zeigte sich während der Erkrankung immer wieder an ihrer Seite. Gerade erst machte der Moderator Schlagzeilen, da einen Dreh für seine Frau und Tochter abgebrochen hat.

