Edda Pilz: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin offenbart Essstörung

Für ihr Temperament ist Edda Pilz bekannt. Nun zeigt sich die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin von ihrer emotionalen Seite und offenbart eine Essstörung.

Eddy Pilz wollte ihren Körper damals in Schwung bringen und auf ihre Ernährung achten. Das Vorhaben der damals 19-Jährigen endete jedoch in einer ernstzunehmenden Essstörung. Knapp fünf Jahre später offenbart die Kandidatin aus „Das Sommerhaus der Stars“ jetzt erschreckende Details und spricht offen über ihre schwierige Lebensphase.

Es habe sich gut angefühlt, „immer dünner zu werden“

„Es hat ganz harmlos angefangen“, so Edda Pilz. Sie habe ihre Ernährung umgestellt und mehr Sport gemacht – dann befand sie sich jedoch in einem Teufelskreis. „Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, wie sehr mir dieses Gefühl gefallen hat, Kontrolle zu haben, und wie gut es sich angefühlt hat, immer dünner zu werden“, schreibt der Reality-TV-Star. Es habe sich dann eine Essstörung entwickelt.

Sie habe nur noch kleine Portionen zu sich genommen oder Mahlzeiten ganz ausgelassen. Letztendlich habe Edda Pilz dann gar nicht mehr richtig gegessen: „Ich hatte Angst zuzunehmen oder etwas ,Falsches’ zu essen, selbst bei ganz normalen Lebensmitteln. Essen war für mich plötzlich nichts Natürliches mehr, sondern etwas, das mir Angst gemacht hat.“

Die Essstörung habe sich schnell auf der Waage bemerkbar gemacht: „In dieser Zeit habe ich nur rund 48 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,70 m.“ Die Essstörung habe auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit gehabt. Eddy Pilz fühlte sich nicht mehr wohl: „Ich hatte starke Kreislaufprobleme, mir war ständig kalt, ich habe gezittert, geschwankt und oft Schwächeanfälle bekommen.“

„Eine Essstörung geht nie ganz weg, aber ich zähle keine Kalorien mehr“

Es war „eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben, weil ich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch unglaublich gelitten habe“, so die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin. Die schwierige Phase hat rund ein Jahr angedauert, welche sie mittlerweile jedoch komplett hinter sich gelassen hat. Die 24-Jährige sagt auch ganz offen: „Eine Essstörung geht nie ganz weg, aber ich zähle keine Kalorien mehr, gönne mir etwas, mache mir weniger Druck und habe keine Angst mehr vor dem Zunehmen.“

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an einer Essstörung oder kennst jemanden, der davon betroffen ist? Unter der Nummer 0221 – 89 20 31 oder unter www.bzga-essstoerungen.de finden Betroffene schnell Hilfe.