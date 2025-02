Influencerin Ebony McIntosh (24) checkt in Hostel ein – kurze Zeit später ist sie tot

Die britische Influencerin Ebony McIntosh ist tot. Sie sei kurz nach dem Check-in in einem Hostel in Sri Lanka kollabiert und kurz danach verstorben – die Todesursache gibt Rätsel auf.

Als Reise-Influencerin jettete Ebony McIntosh rund um den Globus und entdeckte die schönsten Orte. Ihre Community versorgte die 24-Jährige immer wieder mit regelmäßigen Updates. Zuletzt war die Influencerin in Sri Lanka – doch dort ist sie vier Tage später plötzlich verstorben.

Mit anderen Gästen eines Hostels in Colombo hatte Ebony McIntosh mit schweren Vergiftungssymptomen wie Erbrechen, Übelkeit und Atemnot zu kämpfen. Sie kollabierte und brach plötzlich zusammen. Sie wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb die Influencerin einige Stunden später nach ihren Beschwerden – genau auch wie eine deutsche Urlauberin, wie Daily Mail berichtet.

Todesursache gibt Rätsel auf

Bislang sind keine Einzelheiten zur Todesursache der Reise-Influencerin bekannt geworden. Es gab nur Spekulationen, dass die Influencerin nach dem Genuss von kontaminiertem Alkohol zu Tode kam.

Anderen Medienberichten zufolge könnten toxische Pestizide, die 72 Stunden zuvor in einem angrenzenden Raum zur Bekämpfung von Bettwanzen eingesetzt wurden, die Ursache sein. Der Leichnam soll zeitnah obduziert werden. Dort soll herausgefunden, woran die 24-Jährige gestorben ist.

Das Hostel wurde von den Behörden geschlossen. Ihre Schwester hat eine Spendenkampagne gestartet, um ihre Familie nach Sri Lanka zu bringen. Die Rückführung gestaltet sich kompliziert – dies wird erst passieren, wenn in Sri Lanka die Autopsie vollständig durchgeführt wurde. Unklar ist bisher, wann mit einem genauen Ergebnis zu rechnen ist.

Immer wieder gab es zuletzt Berichte über verstorbene Rucksack-Touristen in Asien. Ein britisches Paar nach dem Konsum von kontaminiertem Limoncello in Vietnam im November tot aufgefunden. Erst im Dezember sind in Laos durch mit Methanol vergiftete Getränke sechs Urlauber ums Leben gekommen.