    Dschungelkönigin wurde 94 Jahre alt: Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot!

    Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Die Dschungelkönigin verstarb im Alter von 94 Jahren. Sie wurde von ihrer besten Freundin tot in ihrem Zuhause in Eyendorf (Niedersachsen) aufgefunden, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. 

    In den vergangenen Jahren ist es still um die Dschungelkönigin geworden. Zuletzt wurde bekannt, dass die Schauspielerin auf beiden Augen erblindet ist. Ihre enge Freundin und Mitbewohnerin Linda Schnitzler lernte sie im Gefängnis kennen.

    „Sie ist tapfer, meistert ihr Schicksal wunderbar und jammert nicht“, erklärte die Freundin damals in der „Bild“-Zeitung. „“Ingrid möchte sich keine Schwäche eingestehen, […] Eine Pflegerin aus Polen oder Ungarn wäre gut, aber das kann sie sich nicht leisten. Ein Seniorenheim schon gar nicht. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht gerecht“, so Linda Schnitzler.

    Kang Se-ha
    Schauspielerin Kang Seo-ha (†31) stirbt an Krebs

    Und sie fügt hinzu: „Seit ihrer Dschungelzeit schreiben ihr Menschen aus ganz Deutschland. Ingrid hat jedes Wort gelesen und jeden Brief beantwortet. Das geht heute nicht mehr.“

    „Ich habe Ingrid heute Morgen tot in ihrem Bett gefunden“

    In einem aktuellen Interview mit der „Bild“-Zeitung sagt Linda Schnitzler: „Ich habe Ingrid heute Morgen tot in ihrem Bett gefunden. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schönen Gesichtsausdruck. Ich sitze jetzt bei ihr und rede mit ihr, aber ihr Seelchen ist schon zum Fenster rausgeflogen. Ich kann es noch gar nicht fassen, es ist alles so schnell gegangen.“

    Ingrid van Bergen war viermal verheiratet. In der Nacht auf den 3. Februar 1977 erschoss van Bergen mit einem Revolver ihren 33-jährigen Geliebten. Im Jahr 1994 zog sie nach Mallorca und widmete sich dort dem Tierschutz. Im Jahr 2010 kam sie nach Deutschland zurück. In einem Interview mit dem „Stern“ erklärte sie 2009, sie sei bekennende Buddhistin.

    In den 1950er und 1960er Jahren gehörte Ingrid van Bergen zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen. Im Jahr 2009 nahm sie an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.

