Dschungelcamp-Star Stephen Dürr: „RTL hat entschieden, dass wir uns mit Gil Ofarim auseinandersetzen müssen“

Dschungelcamp-Kandidat Stephen Dürr hat auf seinem Instagram-Kanal ein Video von Gil Ofarim gepostet. Das sorgt bei der Community für heftige Kritik – nun wehrt sich der Schauspieler dagegen.

Die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sorgt im Vorfeld für Zündstoff. Grund dafür ist vor allem die Teilnahme von Gil Ofarim. Der Sänger wagt sich nach dem Antisemitismus-Skandal wieder auf die große TV-Bühne und feiert damit sein Comeback in der Öffentlichkeit. Nicht alle Zuschauer sind darüber begeistert und drohen sogar mit einem Boykott der Show.

Seit Tagen repostet Stephen Dürr die Vorstellungs-Videos der anderen Kandidaten – so auch von Gil Ofarim. Da seine Teilnahme ziemlich umstritten ist, bekommt nun auch der Schauspieler von den Zuschauern sein Fett weg, da er auch den Clip des Musikers teilte.

„Gil Ofarim kommt mit in den Dschungel, das habe ich gerade gepostet vom ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘-Insta-Channel, wie ich das mit allen Kandidatinnen und Kandidaten mache, die mit einziehen“, stellt Stephen Dürr klar.

„RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen“

Weiter meint der Schauspieler: „Gil Ofarim ist jetzt nunmal ein Teil dieser Show und alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten wurden einfach vorher nicht gefragt und RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen. Wie jeder sich mit allen auseinandersetzen muss – irgendwie, denn es wird ja eine ganz schön spannende und vielleicht auch sehr harte Reise.“

Stephen Dürr soll zudem zahlreiche Nachrichten erhalten haben, weshalb er Gil Ofarim auf seinem Channel bewirbt. Auch diese Kritik weist der 51-Jährige mit aller Deutlichkeit zurück: „Mein Channel ist super klein, also Promotion würde ich das nicht nennen. Die Promotion hat er schon von alleine – ob sie gut ist, sei mal dahingestellt. […] Ganz ehrlich: Wir sind zwölf Leute, die da einziehen, und die poste ich eben alle. So. Und was wir dann daraus machen im Dschungel, werden wir dann einfach sehen.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.