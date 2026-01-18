Dschungelcamp-Star Nicole Belstler-Boettcher: Katzenfutter im Gepäck sorgt für Probleme bei der Einreise

Zwischen Deutschland und Australien kann so einiges schiefgehen! Das hat auch Dschungelcamp-Star Nicole Belstler-Boettcher am eigenen Leib gespürt. Denn das Katzenfutter im Gepäck sorgte beim Zoll in Australien für Probleme. Aber wofür braucht die Schauspielerin eigentlich Katzenfutter in Down Under?

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ haben viele Flugstunden hinter sich und sind in Australien angekommen. Doch bei einigen Kandidaten gab es Probleme: Hubert Fella litt bei seiner Ankunft in Australien unter Schmerzen. Und Nicole Belstler-Boettcher (62) hatte mit dem Zoll zu kämpfen.

Schon in München lief für die Schauspielerin nicht alles nach Plan. Ein großes Problem ist vor allem die Flugangst von Nicole Belstler-Boettcher. „Der zweite Flug, der startete. […] Und dann, Turbulenzen. […] Da wurde es mir leicht mulmig“, erzählt der frühere „Marienhof“-Star im Interview mit RTL. Die Turbulenzen waren so heftig, dass sogar die Gläser gewackelt haben.

Katzenfutter im Koffer sorgt beim Zoll für Probleme

Doch nicht nur in der Luft gab es Turbulenzen, sondern auch am Boden bei ihrer Einreise in Australien. Denn die Schauspielerin habe Probleme mit dem Zoll bekommen. Grund dafür war vor allem das Katzenfutter im Gepäck. Aber wozu benötigt man überhaupt Katzenfutter im Koffer? „Ich nehme in jeden Urlaub Katzen[futter], so Brekkies, mit und verteile die“, berichtet Nicole Belstler-Boettcher. Zwar wurde sie von ihrer Freundin gewarnt, solche Dinge nicht mit nach Australien zu nehmen – doch dann war es zu spät und das Katzenfutter war bereits im Koffer.

Nun ist Nicole Belstler-Boettcher jedoch in Australien angekommen und genießt den Luxus, bis es in wenigen Tagen losgeht. Mit einem Kandidat will die Schauspielerin jedoch nicht im Dschungelcamp reden – und zwar Gil Ofarim. „Für mich ist es so, als würde ich nach einem Flugzeugabsturz jetzt mit ihm auf einer Insel sitzen. […] Das ist das Format. Ich wusste das vorher nicht“, sagte sie in einem Interview mit RTL kurz vor ihrem Abflug.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.