Knie-Drama: Hubert Fella kommt verletzt im Dschungelcamp an

Die Dschungelcamp-Kandidaten haben die Reise nach Australien hinter sich gebracht. Doch bevor das TV-Abenteuer in Down Under beginnt, klagt der erste Promi über gesundheitliche Probleme.

12 Kandidaten kämpfen ab dem 23. Januar 2026 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Auch Hubert Fella ist mittlerweile in Australien angekommen. Hat Dr. Bob möglicherweise den ersten Patienten? Denn bevor die Show beginnt, klagt der 56-Jährige über Schmerzen.

Eigentlich hätte Hubert Fella sein Knie operieren lassen müssen – jedoch hat sich der Realitystar wegen seiner Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dagegen entschieden.

„Ich habe einen Riss im Knie und hätte eigentlich operiert werden müssen“

Nach seiner Ankunft in Australien klagt Hubert Fella über Schmerzen und erzählt in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Ich habe einen Riss im Knie und hätte eigentlich operiert werden müssen.“ Der 56-Jährige fügt hinzu: „Aber dann hätte ich sechs Wochen eine Bandage gebraucht, also ziehe ich das jetzt durch und mache die OP nach dem Camp.“

Trotz der gesundheitlichen Beschwerden freut sich Hubert Fella auf das Dschungelabenteuer und will mit seiner Begleitung Patrick Mast (31) erstmal entspannen: „Ich habe geschwollene Füße, die müssen weg.“

Bei der Regeneration könnte ihm jedoch ein Glücksbringer behilflich sein. „Ich habe einen Cent gefunden. Der hat mir schon 23-mal Glück gebracht“, sagt Hubert Fella. Auch beim Casting für das RTL-Format soll ihm der Glücksbringer behilflich gewesen sein: „Ich wurde ja schon zweimal angefragt, zweimal gab es eine Absage. Dieses Mal hat man mir gesagt: ‚Hubert, du bist dabei!“

Auch, wenn sein Knie schmerzt – Hubert Fella ist dennoch bestens gelaunt. Und bis das Dschungelcamp beginnt, will der Mann von Matthias Mangiapane (42) den Luxus in vollen Zügen genießen: „Die Einreise verlief super. Wir hatten eine nette Dame dabei, die hat alles für uns gemacht – sogar mein Visum ausgefüllt. Ich musste nur stehen und lächeln. Im Moment lebe ich Luxus pur.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.