Dschungelcamp-Star Djamila Rowe startet bei OnlyFans durch: „Will nicht beim Jobcenter landen“

Von Anne Wünsche bis Laura Müller – zahlreiche Stars sind bei OnlyFans aktiv. Nun startet dort auch die Dschungelkönigin Djamila Rowe durch – weil sie nicht beim Jobcenter landen will.

Nach dem Dschungelcamp geht es für Djamila Rowe auf die Erotikplattform OnlyFans. Der Grund: Der Gewinnerin von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht schlichtweg das Geld aus.

„2023, nach dem Dschungelcamp, war alles großartig. Ich war unterwegs, hatte Jobs und gut verdient. Doch seit 2024 kommt nichts mehr“, gesteht Djamila Rowe in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Damit hast du heute in der Branche keine Chance mehr“

Djamila Rowe kenne auch die Gründe, weshalb sie zuletzt wenige Aufträge erhielt: „Ich falle durch alle Raster: Ich bin zu nett, ich mobbe nicht, ich saufe nicht, ich vögle nicht. Damit hast du heute in der Branche keine Chance mehr.“

„Ich will nicht alles aufbrauchen und dann beim Jobcenter landen“

Um nicht staatliche Leistungen beziehen zu müssen, meldet sich Djamila Rowe auf der Erotikplattform OnlyFans an. „Von den 100.000 Euro bleibt nach Steuern nicht viel. Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend. Ich will nicht alles aufbrauchen und dann beim Jobcenter landen“, so die 58-Jährige. Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin hat kein Problem damit, sich freizügig zu zeigen: „Ich war doch schon bei ‚Adam sucht Eva‘ drei Wochen nackt.“

Von ihrer Freundin, Ex-„Promi Big Brother“-Kandidatin Cathy Lugner, wird sie bei dem OnlyFans-Vorhaben unterstützt. Über ihren Content will Djamila Rowe selbst die Kontrolle behalten – das sei ihr wichtig. „Ich produziere alles selbst. Ob Füße, Brust, Hintern, am Ende entscheide ich das. Mich fasst niemand an. Ich bin keine Porno-Darstellerin, aber eine erwachsene Frau. Es gibt klare Grenzen: Vielleicht mal ein Video mit einer Frau, aber nie mit einem Mann“, so die bekannte Persönlichkeit.

So geht ihre Tochter mit dem OnlyFans-Job um

Ihre 15-jährige Tochter geht mit dem Job auf der Erotikplattform locker um: „Sie sagt, OnlyFans sei was für Alte. Aber sie weiß auch: Ich mache das für uns. Damit der Kühlschrank voll ist und sie ihren Führerschein machen kann.“ Vor dem Dschungelcamp arbeitete Djamila Rowe als Verkäuferin in der Mall of Berlin – das will sie jedoch nicht mehr. Denn durch den mentalen Streß habe sich eine Amnesie erlitten.