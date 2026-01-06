Dschungelcamp 2026: Kann Gil Ofarim überhaupt nach Australien einreisen?

Im Jahr 2023 stand Gil Ofarim vor Gericht und räumte dort seine Schuld ein. Nun zieht der Skandal-Musiker ins Dschungelcamp ein – aber darf er überhaupt nach Australien einreisen?

Zwölf Stars kämpfen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Dass zum diesjährigen Cast auch Gil Ofarim gehört, sorgt bei den Usern im Netz für viel Kritik. Denn der Skandal um seine Antisemitismus-Lüge brachte ihm viele negative Schlagzeilen.

Produktion verteidigt die Dschungelcamp-Teilnahme von Gil Ofarim

Die Produktion verteidigte jedoch seine Teilnahme im Dschungelcamp. „Gil Ofarim hat sich für seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet. Sein Weg umfasst mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar“, haben die Verantwortlichen in den sozialen Netzwerken verlauten lassen.

Die Einreisebedingungen nach Australien sind extrem streng – das haben in der Vergangenheit schon mehrere Dschungelcamper gespürt. Dazu zählen beispielsweise Bert Wollersheim oder Martin Semmelrogge. Für beide Promis wurde ihre Vergangenheit zum Verhängnis. Besonders dann, wenn man vorbestraft ist, könnte man bei der Einreise nach Australien gravierende Probleme bekommen.

„Wir können Ihnen die Einreise nach Australien verweigern, wenn Sie in Australien oder im Ausland strafrechtlich verurteilt wurden oder Anklagen gegen Sie vorliegen“, teilt das australische Innenministerium auf seiner Website mit. Bei „schweren Straftaten“ ist eine Einreise nach Australien beinahe unmöglich.

Darf Gil Ofarim nach Australien reisen?

Und wie sieht die Sache bei Gil Ofarim aus? Der Musiker wird wahrscheinlich keine Probleme haben, nach Australien einzureisen. Den Antragstellenden werden Fragen zu ihrem „Charakter“ gestellt. Laufende Verfahren, Vorstrafen oder Mitgliedschaften in einer kriminellen Gruppierung sind wichtige Faktoren, welche über eine Einreise entscheiden, wie „t-online“ berichtet. Keiner der Punkte trifft auf den Antisemitismus-Skandal des Musikers zu. Gil Ofarim legte ein Geständnis vor Gericht ab und gab zu, dass seine Geschichte frei erfunden war. Mit dem Geständnis konnte er einem Eintrag ins Strafregister umgehen – und somit steht einer Einreise nach Down Under nichts im Weg.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.