Dschungelcamp 2024: Dieser Sommerhaus-Star ist der Ersatzkandidat!

Es ist der Reality-TV-Höhepunkt des Jahres: Nur noch wenige Tage bis zum Start vom Dschungelcamp! Die 12 Stars sind schon längst in Australien. Jetzt wurde auch der Ersatzkandidat enthüllt.

Die Stars genießen in Australien das Luxus-Leben, denn es gibt keine Ausgangssperre mehr. Das ist aber nur von begrenzter Dauer. Denn am Freitag startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In den vergangenen Staffeln hat so manch ein Kandidat die Show freiwillig verlassen. Auch für diesen Fall gibt es in der diesjährigen Staffel einen Ersatzkandidaten.

Tim Toupet soll der Ersatzkandidat sein

Bei dem Ersatzkandidaten soll es sich um Tim Toupet handeln, wie die Bild-Zeitung berichtet. Laut dem Bericht soll er sich bereits in Australien befinden und wird streng abgeschirmt. Der 52-Jährige ist nicht nur als Party-Sänger bekannt, sondern auch Reality-TV-Fans kennen ihn ziemlich gut. Denn er nahm zuletzt am „Sommerhaus der Stars“ teil, hat jedoch die Show vorzeitig verlassen.

Und was sagt RTL dazu? Der Sender hält sich dazu bedeckt. „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, teilte ein Sprecher in der Bild mit. Im Dschungelcamp war Tim Toupet noch nie, aber er war bereits Thema am Lagerfeuer. Nackt-Model Micaela Schäfer hatte im Jahr 2008 immer wieder seinen Ohrwurm „Döner“ geträllert.

Die 12 Stars sind bereits seit einigen Tagen in Australien und genießen dort noch ihr Luxusleben. Twenty4Tim zeigte bei Instagram bereits sein riesiges Penthouse mit Blick aufs Meer. Die Kandidaten werden in unterschiedlichen Hotels untergebracht, damit diese sich vor der Show nicht über den Weg laufen und absprechen können. Die Teilnehmer dürfen nur mit ihren Begleitpersonen unterwegs sein. Zum Start der Show werden die Begleitpersonen dann im berühmten „Imperial Hotel Gold Coast“ (Früher „Palazzo Versace“) untergebracht und auch die ausgeschiedenen Promis werden dann dort übernachten. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.