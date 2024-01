Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher hat nur einen Wunsch!

Das Dschungel-Abenteuer beginnt! Die Stars sind bereits auf dem Weg nach Australien. Kurz vor ihrem Abflug hat Cora Schumacher über ihren größten Wunsch gesprochen.

12 Stars sind in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Auch Cora Schumacher gehört zum Cast. Ihr Ex-Mann Ralf Schumacher hat sich zu ihrer Teilnahme überraschend positiv geäußert. „Sie ist eine starke Frau. Sie wollte das immer mal machen“, sagt der Ex-Rennfahrer gegenüber RTL. Vor allen Dschungel-Kandidaten zieht er den Hut: „Ich finde es wirklich bemerkenswert, was die Leute da leisten über diesen langen Zeitraum. So lange weg von allem, auch mit wenig oder andere Ernährung. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung.“

So reagiert Cora Schumacher auf das Statement von Ralf

Ein RTL-Reporter hat Cora Schumacher das Statement ihres Ex-Mannes kurz vor dem Abflug gezeigt. „Ja, ich freu mich. Hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mit gerechnet. Ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn’s persönlich gewesen wäre“, meint Cora Schumacher im Interview mit dem Sender.

Ex-Paar hat wohl keinen Kontakt mehr

Die Worte von Ralf kamen für Cora überraschend. Denn die beiden haben seit längerer Zeit wohl keinen Kontakt mehr. Deshalb kann sie das Statement nicht ganz nachvollziehen: „Dann hat Ralf abrupt unerklärlich den Kontakt abgebrochen und wollte keinen Kontakt mehr. Und somit dann halt auch gleichzeitig David. Deswegen stößt es so ein ganz klein bisschen bei mir auf Unverständnis.“

Kontakt zu ihrem Sohn David wäre ihr größter Wunsch

Cora Schumacher hat vor allem einen Wunsch: Dass sich ihr Sohn David bei ihr meldet. Denn dieser will keinen Kontakt mehr. „Am meisten würde ich mich natürlich über eine Nachricht oder eine Kontaktaufnahme von meinem Sohn freuen. Aber mal abwarten", so Cora Schumacher. Die Hoffnung habe sie noch nicht aufgegeben. Die Funkstille scheint sie sehr zu belasten. Vielleicht passiert noch ein Camp-Wunder und Cora Schumacher erhält einen Brief von ihrem Sohn David am Lagerfeuer. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.