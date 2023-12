Drastische Neuerung: RTL verkürzt einige Dschungelcamp-Shows!

Im Januar geht das Dschungelcamp bei RTL in eine neue Runde. Dort werden sich die Promis wieder ekligen Prüfungen stellen. Was den Fans jedoch gar nicht gefallen dürfte: An einigen Tagen kürzt der Sender einige Dschungel-Ausgaben drastisch.

Am 19. Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Mit Schauspieler Heinz Hoenig und Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher wurden auch die ersten beiden Kandidaten offiziell bestätigt. Was den Fans jedoch sauer aufstoßen dürfte, sind die Sendezeiten. Denn an einigen Tagen kürzt der Sender das Dschungelcamp extrem.

Kürzere Dschungelcamp-Shows wegen der NFL

Einige Shows zeigt RTL direkt zur Primetime. So startet das Dschungelcamp am 19. Januar 2023 mit einer XXL-Ausgabe zur besten Sendezeit. Und auch sonntags läuft die Show zur Primetime – jedoch mit einem Haken: Es handelt sich dabei um sehr kurze Dschungelcamp-Shows. Konkret geht es um den 21. und 28. Januar 2023. Denn hier kommt es zu Überschneidungen mit der NFL, wo die Playoffs anstehen. Deshalb wird der Sender das Dschungelcamp an den beiden Tagen nur von 20:15 bis 20:55 Uhr zeigen – die Ausgabe dauert demnach nur 40 Minuten. So kurz ging das Dschungelcamp noch nie! Eine weitere Besonderheit: Aufgrund der Live-Übertragung von Football muss „Die Stunde danach“ weichen. Statt im Free-TV wird diese nämlich nur bei RTL+ gezeigt.

Die meisten Ausgaben vom Dschungelcamp werden wie in den vergangenen Jahren täglich um 22:15 Uhr gezeigt. Das Finale findet am 4. Februar 2023 statt und die Wiedersehens-Show einen Tag später. Neben Cora Schumacher und Heinz Hoenig werden die weiteren Promis demnächst bekanntgegeben. Insgesamt kämpfen 12 Stars um die Dschungelkrone. Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Erfolgsshow. Und natürlich darf auch Dr. Bob diesmal nicht fehlen. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!