Dramatische Warnungen vor Hurrikan „Milton“: „Ihre Häuser werden zu Särgen“

Es ist einer der gefährlichsten Stürme, welche die USA jemals erlebt hat: Hurrikan „Milton“ nimmt Kurs auf Florida und wird mit voller Wucht auf das Festland treffen. Behörden warnen: Der Sturm wird Tod und Zerstörung bringen.

Der Sturm traf um 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MEZ) mit bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) mit. Mehr als 1,9 Millionen Menschen sind in Florida ohne Strom. Der Hurrikan bedroht vor allem den Großraum Tampa Bay. „Milton ist auf dem Weg und ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen“, sagt Tampas Bürgermeisterin Jane Castor.

Weitere Teile in Florida wurden evakuiert. Einige Regionen sind menschenleer und wirken wie Geisterstädte. Nicht alle Menschen sind den Anweisungen der Behörden gefolgt und haben die Region verlassen. Wer sich dort jetzt noch aufhält, schwebt in Lebensgefahr. „Wenn Sie sich darin befinden, ist das im Grunde Ihr Sarg“, warnt Jane Castor beim Nachrichtensender CNN.

Dramatische Worte findet auch Polizeichef William Tokajer. Denn jeder, der sich noch in seinem Haus befindet, schwebt in akuter Gefahr und könne sich den Namen und Sozialversicherungsnummer auf sein Bein schreiben. Sie sollten „Namen und Geburtsdaten auf ihr Körper schreiben“, sagte auch Vize-Gouverneurin Jeanette Núñez.

US-Präsident Joe Biden: „Es ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod“

US-Präsident Joe Biden appellierte an die Bevölkerung, den Sicherheitshinweisen unbedingt Folge zu leisten: „Es ist buchstäblich eine Frage von Leben und Tod.“ Die meisten Menschen folgten dem Aufruf – deshalb gab es auch Berichte über Engpässe bei Treibstoff und Notunterkünften. In Florida werden extreme Überschwemmungen erwartet. Experten rechnen mit lebensbedrohlichen Sturmfluten. Die Menschen, die sich noch in Florida aufhalten, wurden aufgefordert, sich zu verbarrikadieren, da eine sichere Evakuierung nun nicht mehr möglich sei. Bereits vor anderthalb Wochen hatte Sturm „Helene“ schwere Schäden in Florida und mehreren anderen Bundesstaaten verursacht. Die Hurrikan-Saison in Florida ist gestartet – bei „Milton“ könnte das Ausmaß jedoch katastrophale Folgen haben.