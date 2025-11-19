Drama um YouTube-Star: Mikey Rijavec stirbt nach Notruf auf dem Meer

Mikey Rijavec liebte das Angeln und betrieb einen YouTube-Kanal mit rund 20.000 Abonnenten. Nach einem Notruf aus dem Meer ist der Influencer verstorben.

US-YouTuber Mikey Rijavec meldete sich am 11. November 2025 bei der Küstenwache und sendete einen dramatischen Mayday-Ruf ab. Mit seinem Boot sei er vor Baja California in Seenot geraten – offenbar hatte er mit Motorproblemen zu kämpfen, wie mehrere US-Medien berichten. Dann ist der Kontakt abgebrochen.

Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem mit Helikoptern, eingeleitet. US-amerikanische und mexikanische Behörden beteiligten sich an der Such- und Rettungsaktion und suchten mit Booten und Flugzeugen nach dem Influencer. Laut der „GoFundMe“-Seite wurden auch lokale Boote und von der Familie gecharterte Privatflugzeuge eingesetzt. Einige Tage später wurde seine Leiche vor der Küste Mexikos entdeckt.

Sein Bruder bestätigt den Tod von Mikey Rijavec

Sein Bruder hat auf der Spendenseite „GoFundMe“ den Tod von Mikey Rijavec bestätigt. „Es ist Zeit, dass die vielen Menschen, die nach Mikey gesucht haben, endlich Ruhe finden und Frieden schließen. Mikeys Körper wurde heute im Wasser bei San Cristóbal gefunden. So schwer es ist, das zu akzeptieren, es gibt uns wenigstens Gewissheit“, schrieb er.

Sein Bruder bedankte sich bei den Helfern, welche in den vergangenen Tagen nach ihm gesucht haben: „Jeder gab alles, ob er Mikey kannte oder nicht – weil sie wussten, da draußen braucht ein Mensch Hilfe.“ Sein türkisfarbenes Boot wurde am Donnerstag fünf Meilen vor der Küste kopfüber treibend entdeckt.

Der Influencer machte sich mit dem YouTube-Kanal „SD Fish and Sips“ einen Namen und zog vor allem Angel-Fans in den Bann. Dort zeigte er atemberaubende Sonnenuntergänge oder spektakuläre Fänge.