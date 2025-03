Doug Kiker: Castingshow-Star stirbt mit nur 32 Jahren

Doug Kiker wurde durch die Castingshow „American Idol“ bekannt. Im Alter von 32 Jahren ist er nun völlig überraschend verstorben. Die Todesursache ist völlig unklar.

Castingshows haben zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten zum großen Durchbruch verholfen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern gibt es solche Talentshows. In den USA wurde Doug Kiker durch die TV-Sendung „American Idol“ bekannt. Im Alter von 32 Jahren ist er nun verstorben.

Douglas Kiker, welcher auch einfach nur Doug genannt wird, trat im Jahr 2020 bei „American Idol“ mit dem Hit „Bless The Broken Road“ von Rascal Flatts an. Mit seiner Performance rührte er Popstar Katy Perry zu Tränen und Kollege Lionel Richie fiel vor Begeisterung fast vom Stuhl. Bis zur Endrunde hat es Doug Kiker jedoch nicht geschafft – dennoch eroberte er das Herz der Zuschauer im Sturm.

„Schweren Herzens müssen wir den Tod meines Bruders Douglas Kiker bekanntgeben“

Nun gibt die Familie von Doug Kiker in den sozialen Netzwerken seinen Tod bekannt. „Schweren Herzens müssen wir den Tod meines Bruders Douglas Kiker bekanntgeben“, schreibt seine Schwester Angela Evans. „Er wurde so sehr geliebt und wird von uns allen vermisst werden. Jetzt singst du bei den Engeln, mein Lieber. Bitte betet für unsere Familie in dieser sehr schweren Zeit“, heißt es in dem Post weiter. Zur Todesursache gibt es bisher keine Details.

Doug Kiker hinterlässt seine Partnerin sowie zwei Kinder. Die Familie hat eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen, um die Beerdigung zu finanzieren. Insgesamt 4.500 Dollar sollen zusammenkommen – das Ziel wurde fast erreicht. Nach seinem Durchbruch bei „American Idol“ hatte Doug Kiker mit einigen Problemen zu kämpfen. Wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt wurde der Sänger im Jahr 2021 festgenommen.