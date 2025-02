DJ Ötzi: So sieht der Schlager-Star ohne Mütze aus

Die weiße Mütze ist schon seit vielen Jahren das Markenzeichen von DJ Ötzi. Aber warum trägt der Schlager-Star die Kopfbedeckung und wie sieht er eigentlich aus ohne Mütze aus?

Ohne seine Mütze geht DJ Ötzi fast nie auf die Bühne und ist über die vielen Jahre zu seinem Markenzeichen geworden. Gerry Friedle alias DJ Ötzi hat Häkelmützen salonfähig gemacht. „Die Mütze ist Glaube, Hoffnung, Mut, Energie, Stärke – sie ist einfach alles! Sie gibt mir wahnsinnige Kraft. Mit ihr bin ich der DJ Ötzi – und ohne der Gerry. Was ich mit der Haube erreicht habe, ist richtig cool“, sagte der Sänger in einem früheren Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Darum trägt DJ Ötzi eine Mütze

In einem Welt-Interview hat DJ Ötzi auch verraten, weshalb er überhaupt eine Mütze trage. Der Grund dafür ist simpel: Er hat schütteres Haar und litt unter Komplexen. Die Mütze half ihm, sich wohler zu fühlen und sei damit auf der Bühne selbstbewusster. Insgesamt hat er so etwa 30 Mützen bei sich zu Hause, verriet er seinem besten Freund Florian Silbereisen in seiner Show.

Heike Harms aus Malchin ist die talentierte Strickerin hinter den weißen Mützen und sorgt immer dafür, dass genug Nachschub da ist. Sie benötigt rund vier Stunden, um eine Mütze aus Baumwolle herzustellen. Während seiner Tourneen kommt es sogar vor, dass er bis zu zwei Mützen pro Tag braucht. Im Netz kursieren zahlreiche Anleitungen, um die Mütze selbst nachzuhäkeln. Sogar echte „Ötzi-Hauben“ werden mittlerweile verkauft.

Der Sänger zeigt sich bei Instagram ohne Mütze

Die Fans kennen DJ Ötzi nur mit seiner Mütze und wäre die nicht da, würde etwas fehlen. Im Privatleben legt der „Anton aus Tirol“-Interpret das Strickaccessoire jedoch oft ab – und zeigt sich dann bei Instagram auch mal ohne seine Kopfbedeckung. Vor allem, wenn DJ Ötzi mit Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie Schnappschüsse postet, fehlt die weiße Mütze manchmal. Mit seiner Tochter Lisa-Marie zeigt sich DJ Ötzi in den sozialen Netzwerken oft, mit welcher er auch einen Song aufgenommen hat. Seine Frau scheint sich aber sonst eher im Hintergrund aufzuhalten.

Mit „Anton aus Tirol“ wurde DJ Ötzi zum Mega-Star

DJ Ötzi hat eine unglaubliche Karriere hingelegt und ist ein gefeierter Schlager-Star. Seinen Durchbruch hatte der Musiker im Jahr 1999 mit dem Song „Anton aus Tirol“. Den damaligen Hype um ihn und seine Musik hat der Österreicher bis heute nicht wirklich verarbeitet und an sich herangelassen. „Ich habe das total verdrängt. Ich hätte das sicher nicht überlebt, wenn ich das wahrgenommen hätte, dass mich gestern keiner kannte und mich morgen gefühlt die ganze Welt kannte […] Das ist unmenschlich. Wenn du das nicht verdrängst, erschlägt es dich“, erklärte der Schlager-Star in der TV-Sendung „Kölner Treff“. Ein Hit wie „Anton aus Tirol“ sei „nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch ein massiver Druck.“