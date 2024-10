Dieter Bohlen enthüllt: So ist das Verhältnis zu Stefan Raab wirklich!

Dieter Bohlen ist einer der größten Urgesteine bei RTL. Stefan Raab stichelte gegen den Poptitan in seiner neuen Show – aber wie ist das Verhältnis der beiden Showgiganten eigentlich wirklich? Der DSDS-Juror gab jetzt überraschende Details preis.

Mit ihren Shows „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) und „Du gewinnst hier nicht die Million“ (RTL+) sind Dieter Bohlen und Stefan Raab jedoch Mittwochabend knallharte Konkurrenten. Stefan Raab stichelte in seiner Show bereits gegen seinen Rivalen: „Ich habe ein umfassendes Rekonstruierungsprogramm vorbereitet. Erst einmal werden wir den Weichzeichner für Dieter Bohlen streichen. Das kostet schon mal zwei, drei Millionen pro Show.“ Autsch!

In den vergangenen Wochen wurde viel über das Verhältnis zwischen Dieter Bohlen und Stefan Raab spekuliert. Nun packt der DSDS-Juror aus und macht ein überraschendes Geständnis – hinter den Kulissen versteht sich der Poptitan nämlich hervorragend mit der ehemaligen „TV total“-Legende.

Dieter Bohlen verrät: „Wir haben gemütlich bei Cola und Gulasch in meiner Küche geredet“

„Stefan und ich haben uns einige Male getroffen. Neulich erst war er den ganzen Tag bei mir. Wir haben gemütlich bei Cola und Gulasch in meiner Küche geredet“, sagt Dieter Bohlen in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Und weiter verrät der DSDS-Juror: „Wir hatten super viel Spaß und haben viel gelacht. Besonders gefreut hat mich, dass er meinte, ich wäre einer der wenigen Menschen, mit denen er sich super gut unterhalten kann. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben. Er ist bei mir in Tötensen als neuer Kollege immer herzlich willkommen.“

Die beiden haben sogar ein Foto zusammen geknipst – da Stefan Raab sein Privatleben eher bedeckt hält, rückte dieses Dieter Bohlen nicht heraus. Durch das Raab-Comeback sieht Dieter Bohlen seinen Job bei RTL nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil: Der Poptitan hat erst neulich einen neuen RTL-Vertrag unterschrieben. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ab Mittwoch startet der Vorverkauf für meine große Arena Tour 2025: ‚Jetzt oder Nie‘. Und so seh’ ich das bei RTL auch“, so Dieter Bohlen.